Tartós élelmiszer padlótól a plafonig

Ha azt mondjuk, Sport szelet, Kecskeméti bébiétel, Gyermelyi tészta, Glóbusz mustár vagy Erős Pista, minden magyarnak rögtön beugranak a legendás hazai termékek. A húszéves FNX Diszkontban az előbb felsoroltak mellett további 5 ezer árucikket találnak meg a vásárlók kedvező áron.A magyar tulajdonú cégnek két üzlete van: 200 négyzetméteres, forgalmas tarjáni boltjukban a napi friss árukra helyezik a hangsúlyt, míg 1000 négyzetméteres raktáráruházukban konzervekből, tésztákból, befőttekből, fűszerekből, savanyúságokból kínálják a régió legnagyobb választékát.Mivel a tartós élelmiszerek többsége többféle kiszerelésben is kapható, a vendéglátóhelyek mellett magánszemélyek és a kiskereskedők is a számukra megfelelő csomagolásban tölthetik fel a kamrájukat. Áraik önmagukban is nagyon kedvezőek, amelyből további kedvezményekre adnak lehetőséget az akciók és a szinte a diszkont indulásával egy időben bevezetett és azóta is közkedvelt törzsvásárlói kártya.A fő profilt jelentő tartós élelmiszerek mellett italokból, papír- és vegyi áruból, kozmetikai szerekből is jutányos áron mazsolázhatunk náluk. Sőt, a reformélelmiszerekből és gluténmentes termékekből is találhatunk bőségesen a kosarunkba valót.