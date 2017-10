Terülj, terülj asztalkám az Anyám Tyúkjaiban

Alig több mint egy éve nyílt meg az 1810-ben épült Széchenyi téri Grünn Orbán-házban, ami Szeged legidősebb bérháza, azAz étterem ebédmenüje rövid időn belül annyira népszerűvé vált, hogy október harmadikától, keddtől minden héten kedden, szerdán és csütörtökön svédasztalos vacsorára várják a tyúkok rajongóit 18.00 és 20.30 órai kezdettel. A tulajdonosok, Veres Orsolya és Ildikó azt mondta, az ebédmenü népszerűsége vezetett az ötletig, hogy a délben kínált ételeket este is meg lehessen kóstolni nagyobb választékban, de mégis a megszokott ár-érték arányban.– Ha rendelsz egy pizzát este vacsorára, az is ott van dobozzal, házhoz szállítással 2000 forintnál. Nálunk októberben bevezető áron ugyanebből az összegből két hideg előételből, két levesből, öt főételből és saláták közül lehet válogatni 1990 forintért. Az étkezés 6 éves kor alatt ingyenes, 6 és 14 év közötti gyerekeknek pedig 990 forint.Szerdán lesz például tepertőkrém friss kenyérrel, zöldségekkel, továbbá kacsamáj kaláccsal és chilis almachutney-val, tárkonyos malacraguleves, csülök lecsós, tojásos, velős raguval, szilvával és camembert-rel töltött jércemell. Csütörtökön előételként sajtkrémes töltött tojás, franciasaláta és abált szalonna közül lehet választani, amit erdeigomba-krém és a thai csirkeleves követ. Főételként lesz szalontüdő szalvétagombóccal, csirkeszárny, kakaspörkölt taréjjal, rozmaringos kemencés oldalas és majonézes-mazsolás almasaláta.Az őszi szezon kezdeteként október 6-tól péntekenként élő zene szórakoztatja a vacsorázókat. A nemrégiben alakult Jazzy Bear jazztrió igényes slágerek jazzes átdolgozását játssza majd az Anyám Tyúkjaiban.Az október 14-i újszegedi Pacalpárbajjal egy időben pacalnapokkal készülnek az étteremben. A hagyományos pacal mellett olyan különlegességeket kínálnak majd, mint a pacalleves és a rántott pacal.Az év végi rendezvények kapcsán a tulajdonosok arra hívták fel a figyelmet, hogy aki az Anyám Tyúkjaiban szeretné megtartani az évzáró bulit, az kapjon gyorsan a fejéhez, mert már most elkezdődtek a foglalások. Az étterem eseménynaptára hamarosan elérhető lesz a-oldalukon, ahol az is kiderül, hogy közelednek a hagyományos, egyfajta étel köré szervezett menüsorok: a liba-, a toros és a mangalicanapok is.

Összefoglalva annyit tudunk javasolni, hogy foglaljon helyet!

Szeged, Széchenyi tér 13.

Asztalfoglalás: (62) 657-642, e-mail: atyukjai@gmail.com Szeged, Széchenyi tér 13.Asztalfoglalás: (62) 657-642, e-mail:

(X)

A végére hagytuk a legjobbat: idén sem marad el az év végi nyereményjáték. Az ebéd után kapott blokkot egy dobozba bedobva bárki részt vehet az Anyám Tyúkjai nagy, év végi nyereményjátékán, amelyen mindennap kisorsolnak egy szerencsést, aki ingyen kapja a másnapi ebédet. De ez még mind semmi, az összes blokk közül kihúzzák azt a három szerencsést, aki egy éven, egy hónapon vagy egy héten át ingyen ehet az Anyám Tyúkjaiban!