Top 5 táska tavaszra

Ha még nem tettük meg, akkor érdemes néhány ruhatárunkhoz és különböző alkalmakhoz is megfelelő tavaszi darabot most beszerezni. Akínálatában számos üzletet találhatsz, ahol szebbnél szebb táskák közül válogathatsz.A tote bag tartós, erős anyagból készült táska, amely merev vagy puha falú is lehet, de ma már akár kosár formájú darabokkal is találkozhatunk. Gardróbunk alapdarabja lehet, hiszen egy klasszikus fazon, ami kiválóan kihasználható a hétköznapokban, mivel rengeteg apró tárgyat el tud nyelni, viszont nagyon mutatós, a különlegesebb darabokkal pedig igazán feltűnőek is lehetünk. Ha nagyobb fazont választunk, kényelmesen tudunk belepakolni. Részesítsük előnyben a jó minőségű, bőr darabokat, de akinek a pénztárcája nem teszi ezt lehetővé, nagyon szép, bőrhatású vagy textilből készült darabokat találhat magának. Ezzel a kiegészítővel a vásárlást is megkönnyítheted, hiszen strapabíró tulajdonsága a nagy bevásárlások alkalmával is segítségedre lehet. Ha azban vásárolsz, hozd magaddal ezt a típust, hiszen sokkal egyszerűbb lesz általa a pakolás és szállítás is.Azoknak ajánlott, akik szeretik, ha szabadon van a kezük. A crossbody bag táskákat a vállon keresztbe vetve kell hordani, így mindkét kezünk szabadon marad. Kisgyermekes anyukáknak nagyon praktikus. Méretét tekintve mindenki megtalálja az igényeinek leginkább megfelelőt a kisebb, alkalmi daraboktól a nagyobb táskákon át egészen a legnagyobb darabig. Minél nagyobb méretű táskát választunk, annál inkább figyeljünk oda arra, hogy a pántja legyen elég széles ahhoz, hogy ha több dolgot pakolunk bele, ne vágjon be a bőrünkbe.üzletünkben mindig megtalálhatod a legdivatosabb kis táskákat, legyen szó buliról, hétköznapokról vagy akár elegánsabb eseményről.A kézitáska elsősorban azoknak ajánlott, akik sokat járnak autóval, és inkább kézben fogják a táskájukat. A legtöbb kézi táska nincs ellátva hosszú pánttal, ezért ezeket csak kézben tudjuk fogni. Vásárlás előtt azt is érdemes átgondolni, hogy mit fogunk belepakolni, hiszen minél több kelléket hordunk magunknál, annál nehezebb a táska, nem biztos, hogy hosszú távon kényelmes lesz kézben cipelni. Aben az aktuális trendi darabok mellett a táskához illő ruhákat is megtalálod!A legkényelmesebb és legpraktikusabb táskatípus. Szerencsére már egy ideje a fashion vonalon is megtaláljuk, ráadásul egyre szélesebb a választék ebből a modellből is, így aztán bárki találhat ízlésének és stílusának megfelelő darabot. A legtöbb magyar tervező kínálatában szintén megtaláljuk, és ezeknél sokszor mi magunk választhatjuk ki a méretet, az anyagot és a színt is, így válik maximálisan személyre szabottá az új kedvenc. Aki viszont nem szeretne komolyabb összeget áldozni rá, annak a fast fashion vonalon érdemes szétnéznie.üzletünkben nem csak hátizsákokat, de divatos cipőket is találhatsz, amelyeket összehangolva igazán feldobhatod a szetted.A city bag elsősorban a business look vagy smart casual, tehát az elegánsabb, üzleti viselet kiegészítője lesz. Merev falú, formálisabb táska, amelyet leginkább klasszikus színekben találunk meg az üzletek polcain. Így fekete, fehér, bézs, púderszín vagy szürke darabokra lelhetünk, de néhány bátrabb márka kínálatában megjelennek a visszafogott, egyszerű minták is.üzletünkben minőségi darabokat találhatsz megfizethető áron.