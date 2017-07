Tóra nyíló kilátás a Menü étterem teraszáról

A kényelemes rattanszékek és a dizájnos üvegasztalok megpihenésre hívják az éhes vagy szomjas vendéget a panelek árnyékában. – A parkolás ingyenes, a belvárossal ellentétben itt tiszta a levegő, a környék csendes, és a tóra néző kilátás sem utolsó – sorolja a szeptember 30-ig nyitva tartó, 14 asztalos és 56 férőhelyes teraszuk előnyeitügyvezető.

Az étteremben 850 forintért menü is kapható hétköznaponként, amit a jó idő beköszöntével már kint a szabadban is elfogyaszthatnak a vendégek. A terasz nagyobb családi vagy baráti rendezvények tökéletes helyszíne is lehet. Ballagási ebéd, kisebb esküvő, házassági évforduló vagy születésnap is jó apropó lehet lefoglalására.

Az étterem legnépszerűbb fogása a kétszemélyes vegyes tál, de idén az ügyvezető több halas fogást is szeretne étlapra venni, és például több vegetáriánus vendég érkezése esetén a speciális igényeket is teljesítik. Italok között is széles a választék, és aki alkoholt szeretne fogyasztani az ernyővel fedett és árnyat adó fákkal ölelt teraszon, az a Menü éttermet tömegközlekedéssel is könnyen megközelítheti, hiszen a közelben van a 19-es és a 8-as troli, valamint a 2-es villamos végállomása is.

A terasz mindennap este 10-ig tart nyitva, asztalt foglalni ae-mail-címen és a-as számon lehet.