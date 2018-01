Tudjon meg többet a fogimplantátumról!

Dr. Mustafa László fogszakorvos, implantológus vezető főorvos

Felmérések szerint a lakosság döntő többségének hiányzik egy, olykor több foga is, annak ellenére, hogy a fogmegtartó kezelések az utóbbi évek során sokat fejlődtek. Fogaink elvesztésében nemcsak életkorunk játszik szerepet, hanem egyéb tényezők is. Ezek közül leggyakoribb az erősen szuvas fogazat, bizonyos fogágybetegségek vagy esetleg baleset.Mi is a foggyökér-beültetés?Azt az orvosi beavatkozást nevezzük fogászati implantációnak, amely során speciális fémből (legfőképpen titánból) készült implantátumot vagy műgyökeret helyeznek be az állcsontba, amely a fogpótlások mesterséges támasztékául szolgál. Ezzel lehetővé válik olyan helyeken is a pótlás, ahol természetes fog vagy saját foggyökér már nincs. A módszernek köszönhetően tökéletesen élethű és szilárd, fix pótlások készíthetők akár egyetlen fog, akár egy teljes fogsor esetében.Milyen esetekben ajánlott?Implantátum alkalmazásánál nem kell két szomszédos, egészséges fogat lecsiszolni, hogy a pótlást rögzíteni lehessen.Ilyen esetekben kivehető fogpótlás a megoldás, de 1-2, a megfelelő helyre beültetett implantátum esetén fix, rögzített híd készülhet.fennállásakor két választásunk lehetséges. Vagy 2-4 implantátumot építtetünk be, ezek rögzítik majd a kivehető fogsort, vagy 6-8 darab behelyezésével teljes rögzített pótlás (körhíd) készíthető, amely mind funkcionálisan, mind esztétikailag közel egyenértékű a természetes fogakkal.A beültetésrőlAz implantátum típusát és méretét a kezelőorvos határozza meg, ebben egy előzőleg elkészült röntgen-, illetve CT-felvétel van a segítségére. Döntését a rendelkezésre álló hely, valamint a csontállomány sűrűsége határozza meg. Az implantátum beültetéséhez fel kell tárni az állcsont érintett területét, majd előfúrást követően rögzítik, csavarják be a műgyökeret. Maga a beavatkozás tehát egy kisebb műtét, amit az orvos a pácienssel egyeztetve, helyi érzéstelenítésben végez el. A sebet varrással zárják le. A varratokat a gyógyulást követően eltávolítják. A modernebb, úgynevezett minimálinvazív beavatkozás esetén nincs varrat, így a sebgyógyulás is gyorsabb és kevésbé fájdalmas.Esetleges kockázatokMeglehetősen ritka, de mint minden műtétnek, ennek is lehetnek szövődményei. Körültekintő előzetes kivizsgálás esetén, gondos, szakavatott, gyakorlott kezekben azonban egyáltalán nincs ok az aggodalomra. Miután az implantátum anyaga, a titán szövetbarát, az allergiás reakció, kilökődés kockázata is igen csekély, és gondos szájhigiénia esetén a helyi, az implantátum körüli gyulladások is a minimálisra csökkenthetők.

A szakértő válaszol- Igen, általános ellenjavallat a vérzékenység, daganatos betegségek, a terhesség bizonyos szakaszai, alkoholbetegség, extrém erős dohányzás. Az együttműködésre, a szájhigiénia fenntartására fizikailag vagy szellemileg képtelen egyének esetén sem javallt a fogászati implantáció. Egyéni ellenjavallat, ha nincs megfelelő minőségű és mennyiségű csont, az idegek közelsége, fogágybetegség, extrém mélyharapás.- Általában a néhány napos műtéti sebgyógyulás után 3-6 hónap az implantátum, foggyökér becsontosodási ideje. Ezután felhelyezzük a fejrészt, felépítményt, majd erre elkészül néhány nap alatt a korona vagy több implantátum esetén a híd. Léteznek azonnal terhelhető implantátumok, de ezek terhelhetőségének kockázatát a kezelőorvos dönti el.- A rágóképesség visszaállítása, az esztétikai igények kielégítése nem luxus, hanem élettani és pszichikai, természetes igény. Ennek egyik lehetősége az implantáció, vagyis a foggyökér-beültetés, amely megkíméli a még meglévő fogakat, és szükségtelenné teszi a kivehető fogpótlás alkalmazását.- A fogászati implantátumok becsontosodás után rendkívül stabilak, a gyártó által 10 év garanciával rendelkeznek. A ráhelyezett szuprastruktúra, azaz a fogpótlás helyes tervezése és fogtechnikai elkészítése, valamint a kezelőorvos által előírt szájápolási tanácsok és a rendszeres ellenőrzés is nagymértékben befolyásolja a fogmű élettartamát.- A fogászati implantátumok tisztítása speciális feladatot ró viselőjére. A szokásos fogmosáson kívül nagy gondot kell fordítani az implantátumok és az íny találkozási felületeinek alapos tisztítására, baktériummentesítésére a helyi gyulladás elkerülése érdekében! Ennek fontos eszközei a speciális fogselyem, a fogköztisztító kefe és a szájzuhany. Naponta többször ajánlott gyógynövényes fogkrémmel történő fogmosás és antibakteriális szájöblítő használata. Évente szükséges fogorvosi ellenőrzés is.