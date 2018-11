Új helyen a kamara Szentesen

A kamara térségi irodájának kérdéséről a gazdasági önkormányzat szeptemberi, Legrand Zrt.-nél tartott kihelyezett ülésén is tárgyaltak. Akkor Horváth István térségi elnök vázolta fel a lehetőségeket. A cél már akkor is az volt, hogy egy olyan irodával rendelkezzenek, ahol megfelelőképpen tudják fogadni az ügyfeleket, korszerűen tudják intézni az adminisztrációt.

Az irodában már 2017-ben is több mint 1300-an fordultak meg, és a növekvő tendencia várhatóan idén folytatódik. Őket a kamara igyekszik a szolgáltatásokkal és a működésükhöz szükséges információkkal segíteni, amit ezentúl a kor követelményeinek mindenben megfelelő, ügyfélbarát kialakítású létesítményben valósíthatnak meg.

Növekvő érdeklődésről számolt be Sülyös Edit irodavezető is, aki hozzátette, hogy a megnövekedett érdeklődés egyúttal minőségi elvárást is igényel a korszerű kiszolgálásban. Szerinte az infrastruktúra javulása és a szabályozott ügyfélforgalom lehetővé teszi az ügyfelek kényelmes kiszolgálását.



Forrásszerzés miatt térnek be a legtöbben

A forrásszerzési lehetőségek miatt térnek be a legtöbben a szentesi kamarai irodába, a legutóbbi teljes évet, 2017-et tekintve több mint 500 esetben érdeklődtek az önkéntes kamarai tagoknak ingyenesen igényelhető Széchenyi Kártya Program konstrukcióiról. A csongrádi térség vállalkozóit is fogadó kirendeltségen keresztül több mint 1 milliárd forint forráshoz jutottak az igénylők. A legnépszerűbb már akkor is az Agrár Széchenyi Kártya volt. Emellett sokan kíváncsiak a kamara saját kamatmentes, visszatérítendő támogatására, valamint a Kamarai Pénzügyi Alapokra is. Természetesen számos megkeresés érkezik uniós pályázati forrásokkal, a szakképzéssel, vagy éppen az építőipari vállalkozások regisztrációjával, a kamara mellett működő Független Békéltető Testülettel, a kamarai nyilvántartásba vétellel és az önkéntes tagsággal kapcsolatban is.



A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szentes Térségi Irodájának új címe: 6600 Szentes, Budai Nagy Antal u. 6., telefonszám: 30/388-7429. A kamara szentesi irodája mellett a megyében több helyen, így Szegeden, Hódmezővásárhelyen és Makón is várja ügyfeleit. További információk www.csmkik.hu.

