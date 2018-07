Újjászületett régiségek az Otthon Műhelyben

Szeged, Makkos-erdő sor 22. NYITVA:

H 14-18, K-P 9-13, 14-18 Szo 9-13

Facebook/otthonmuhely



Nem csak hobbinak kitűnő a bútordíszítés, környezettudatosság szempontjából is remek időtöltésnek bizonyul ez a pénztárcakímélő alkotó tevékenység. Ugyanis a régi felújításával megspóroljuk az új bútor árát, annak előállítási költségeit. Az alkotás örömének gyümölcse az egyedi bútor, ami lakásunk dísze lehet, sőt, ajándéknak is remek megoldás.Pályi Flóra, az Otthon Műhely fiatal tulajdonosának hétvégi workshopjain a résztvevők elleshetik a különböző díszítőtechnikákat, melyeket a magukkal hozott bútoraikon ki is próbálhatnak, fejleszthetik kézügyességüket és lubickolhatnak az örömteli alkotásban. A jó hangulatú foglalkozásokon minden alapanyag és eszköz biztosított, köztük a Szegeden egyedül itt forgalmazott Frenchic® krétafesték is.E környezetbarát, gyermekekre is ártalmatlan, krémes állagú kréta- és ásványi dekorfesték nagy előnye, hogy megspórolhatók vele a festés előkészületei, a régi bútort nem kell lealapozni, csak tisztítani, illetve csiszolni is csak akkor, ha mállik az előző festékréteg.Krétafestékkel valósíthatók meg a most divatos bútordíszítő technikák: antikolt, kopottas hatás, a waxolás, az ombre technika, a vintage stílushoz passzoló repesztés. A Frenchic® kettő-az-egyben krétafestékeivel megspórolhatjuk a waxolást, kültéri változatára pedig 6 év garanciát vállal a gyártó. A krétafestékek fára, műanyagra, üvegre, fémre, laminált felületre, kőre, betonra, tapétára, téglára egyaránt felvihetők.A pár hónapja megnyitott Otthon Műhelyben stílustanácsadás is kérhető. A tulajdonos sokáig hobbiként foglakozott a bútordíszítéssel, ma már az üzletében készült termékei között is válogathatnak az ide betérők. Facebook oldalán és honlapján nemcsak termékei követhetőek, hanem a workshopok időpontjai is.A „Bevezetés a bútorfestés világába – díszítő technikák alapozó workshop Frenchic termékekkel" elnevezésű tanfolyam az Oázis Központban július 14-én várja az alkotni vágyókat. Ezen a délutánon többek között festés, antikolás, stencilezés, visszacsiszolás, waxolás, decoupage és repesztő technika sajátítható el.