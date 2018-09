Újra Ajvár Fesztivál Deszken!

A VIII. Ajvár Fesztivál a „FOLKcoolTOUR: Folklore and Culture as Touristic Attractions - Hidden Values and Treasures" HUSRB/1602/31/0154 projekt keretein belül kerül megrendezésre, melynek létrejöttét az INTERREG-IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program Magyarország-Szerbia támogatta. A FOLKcoolTOUR projekt célja a hagyományőrzés, a kultúra és a népművészet mint turisztikai attrakciók erősítése, határon átnyúló kulturális programok megvalósítása és népszerűsítése, valamint a szerb-magyar kapcsolatok erősítése. A projekt eseményei az Európai Unió társfinanszírozásával valósulnak meg.

További kiemelt programok az idei év során: Szüreti Fesztivál (Palics, 09. 15-16.), Koreográfia 0-24 verseny (Szabadka, 10. 12-13. és Deszk, 11. 2-3.), Gyermek szólótáncverseny (Szabadka, 11. 17.), Az 1849-es dokumentumok kutatásának és azok eredményeinek bemutatása workshop keretében, sajtónyilvános projektzáró rendezvény (Deszk, 12. 08.). Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Ennek megfelelően a különféle ajvár variációkon túl számos más szerb nemzeti ételt is végig kóstolhat a közönség. Az eseményre nem csak a gasztronómia szerelmeseit várják a határ mindkét oldaláról, hiszen rengeteg kulturális program között is csemegézhetnek az érdeklődők. Egy kis ízelítő: lesznek gyermekprogramok, koncertek, kézműves vásár, néptánc, és balkáni népzene kifulladásig. A délelőtt 10 órakor kezdődő program egészen estig tart, a nap sztárvendége pedig az Ivan Jovanovic Orkestar lesz. Délután kerül sor az Ajvár Show-ra és a paprikanyúzó versenyre, később pedig lovasíjász bemutatót, valamint a Csibész Kutyasuli műsorát tekintheti meg a közönség. Mindeközben pedig szól a hamisítatlan dél-szláv muzsika, vagyis teljes a balkán forgatag! A részletes program a www.ajvarfesztival.hu oldalon érhető el.