Ünnepi hét a Szegedi Ősz idősotthonban - Hangfürdőben is lazultak az idősek

– Csukjuk be a szemünket, és hagyjuk, hogy a hangok átjárják a testünket és a lelkünket! – mondta tegnap a Szegedi Ősz idősotthon lakóinak az intézmény legnagyobb közösségi terében Békésiné Szél Zsuzsa, aki férjével épp egy hangterápiás foglalkozásba kezdett. A hangfürdő célja az volt, hogy a programon részt vevő idősek a gongok, dobok és hangzóedények hangjában elmerülve relaxáljanak. Később masszőr is érkezett az idősotthonba – így teljes körű lazításra adódott lehetőség.– Ez csak egy az Idősek Hete rendezvénysorozatunkból, amit minden évben október végén szoktunk megrendezni – mondta el Dr. Bálint András igazgató. Az idősotthon lakói láthattak a héten néptáncbemutatót az Arany János Általános Iskola diákjainak jóvoltából, a Roma Szakkollégium zenés produkciókkal, musicalrészletekkel szórakoztatta őket, Horváth Miklós zenész pedig a lakók kéréseit teljesítve, fiatalkorukat idéző slágereket adott elő az idősek nagy örömére, akik együtt is énekeltek a zenésszel.

– Vannak ugyan meghívott előadóink máskor is, de ilyen sűrűségben csak az Idősek Hetén érkeznek az intézménybe – magyarázta az igazgató. Az otthonban – ahol száz idős éli mindennapjait, és őket hetven munkatárs látja el, illetve ápolja magas színvonalon – egyébként is kiterjedt közösségi élet zajlik: a heti háromszor tartott csoportos gyógytorna a legnépszerűbb, de az éneklős programokat is nagy érdeklődés kíséri, elindult nemrégiben a filmklub is, minden szombaton van istentisztelet, és aki szeretné, még a konyhai munkában is részt vehet.– A lakóink közel fele időskori demenciában szenved. Nekik rendszeresen tartunk külön foglalkoztató programokat, a hozzátartozóknak pedig most szervezzük azt a fórumot, az Alzheimer Cafét, amelyen tudnak egymással találkozni, a hasonló problémáikat megbeszélni, és egymásnak tanácsot adni, vagy egymástól és szakemberektől tanácsot kapni – tette hozzá Dr. Bálint András. Az intézmény népszerűségét jól jelzi, hogy mintegy ötvenen most is a bekerülésre várnak.