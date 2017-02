Úristen, hogy fog boldogulni a gyerek ebben a világban?

Ha szülő vagy, Te is feltetted már magadnak ezt a kérdést! Mit is adj meg a gyerekednek, hová vidd el, mi lesz neki a legjobb. Elég kinyitnod az újságot, nézned a tévét, hallgatnod a rádiót, követned a híreket, hogy tudd: nagyon gyorsan változik ez a világ. Hiszen jó eséllyel olyan munkája lesz, ami ma még nem is létezik!

Valóban, csak nőhet mindannyiunkban a bizonytalanság, hogyan is készítsük fel gyerekeinket egy olyan jövőre, amit mi már alig érthetünk. Ha iskolába járatod a gyerkőcöt, pontosan tisztában lehetsz, hogy mit várhatsz és mit nem az oktatási rendszertől. És joggal aggódsz. Aggódhatsz akkor is, ha hallod, hogy a magyar diákok megint visszacsúsztak a nemzetközi PISA-teszteken, ami ugye sokkal inkább készségeket mér, mint lexikális tudást. Mit csinálsz? Ha teheted, keresel szakköröket, magántanárt, keresed, ami a legjobb. Neki. De két kérdést nem teszel fel: kik is szerepelnek rendre kimagaslóan a PISA-teszteken és miért van ez így? Hát a kelet-ázsiaiak. És azért, mert gyerekkoruktól másképp tanulnak, másképp használják az agyuk! Egyszerűen jobban megtanulják a kelet-ázsiai gyerekek összehangolni a jobb és bal agyfélteke működését. Ebben segít az is, hogy a mai napig használják az abakuszt, azt a manuális számológépet, amit mi már nem. Erre a keleti gondolkodásra, metódusra épül a mentális aritmetika, a MENAR-módszer, ami már a világ több mint 50 országában bizonyította, hogy igen hasznos segítség a kicsik fejlesztésében. A mentális aritmetika lényege, hogy a 4-12 éves korú gyermekeket abakuszon tanítják meg játékos formában számolni, ezzel serkentve a bal és a jobb agyféltekéjük együttműködését, a belső vizuális, mentális problémamegoldást, a koncentrációt. Aki megnézi, hogyan is működik a gyakorlatban az oktatás, az csupán annyit lát, hogy a gyerekek nagy élvezettel, és hihetetlen gyorsasággal végeznek fejszámolást, de korántsem ez a lényeg! A játékos tanulással ugyanis jelentősen fejlődik az agynak azon része, amely a logikus gondolkodásért felelős, így mindenben kiemelkedőbb teljesítményre lesznek képesek a gyerekek. Felmérések szerint a módszer alapján tanuló diákok átlagosan 7,11 ponttal eredményesebbek az IQ teszteken, vagyis jelentősen javulnak agyi képességeik. Fejlődik a koncentráló-képességük, a memóriájuk, a fotografikus memóriájuk, a kreativitásuk is. Ez a MENAR-módszer érkezett meg most először Magyarországra, azon belül is Szegedre! A matematikai fejlesztésre építő Kis Zseni Iskola februárban nyitja meg kapuit Szegeden. A kiscsoportos foglalkozás-sorozat kétszer tíz hónapig tart, az első tíz hónapban összeadni és kivonni, majd a második ciklusban szorozni és osztani tanulnak meg a gyerekek, de néhány hónap elteltével már nem használják az abakuszt, kizárólag vizuálisan számolnak. A hétvégi fejlesztő iskolában 3x45 perces interaktív órákon játékos formában csiszolják a nyelvi, vizuális, logikai és motorikus készségeiket. A házi feladatot online applikációban végzik el a gyermekek, ahol versenyezni is tudnak. Vlaović Igor, a szabadkai és a szegedi Kis Zseni Iskola alapítója szerint a legfontosabb eredménye a képzésnek, hogy az a gyerekek egész életére kihat, és megalapozza, fejleszti mindazokat a mentális képességeket, amelyek a fiatalok boldogulásához elengedhetetlenek lehetnek nagyon gyorsan változó világunkban. Mint mondja, ez az iskola nem helyettesíti a különféle szakköröket, viszont megadhatja azt, hogy a gyerekek hatványozottan tudjanak élni bármilyen lehetőséggel, ami az oktatásukban fontos. A szegedi Kis Zseni Iskolában több csoport indul februárban az előzetes felmérők után. Jelentkezni és a programról részleteket olvasni a www.kiszseniiskola.hu oldalon lehet, felvilágosítás a +36-30/885-9819-es telefonszámon kérhető. (x) Delmagyar.hu hirdetés hirdetés