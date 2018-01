Váljon mesterré a kamarával!

Önrész vállalása mellett ebben az évben is támogatás nyerhető el az oktatáson való részvételhez, amely a mesterképzés költségének akár 20 százaléka, azaz 60 ezer forint is lehet. Támogatást kizárólag a tanulószerződéssel, vagy együttműködési megállapodással rendelkező, szakképzésben részt vevő cégek munkavállalói kaphatnak, de nem csak az említett négy szakmában. Mellettük azon leendő gyakorlati oktatók is bevonhatók a programba, akik saját jogukon, vagy munkáltatójukon keresztül nyilatkoznak arról, hogy 1 éven belül képzési tevékenységbe kezdenek.

A kamara ebben az évben autószerelő, fogtechnikus, gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő; hegesztő, hűtő-, klíma- és hőszivattyúberendezés-szerelő, karosszérialakatos, kőműves, pincér és villanyszerelő szakmában vár jelentkezéseket.

A már szakmával és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező jelölteknek mind gyakorlati, mind elméleti vizsgákon kell bizonyítaniuk tudásukat. A mestervizsgára felkészítő képzés időtartama 180 óra, amely 140 óra pedagógiai, vállalkozásismereti és szakmai elmélet mellett 40 óra szakmai gyakorlatból áll. Részvételi szándékát egy online regisztrációs lap kitöltésével jelezheti, amelyet a kamara honlapján ér el. A jelentkezési határidő 2018. február 15., a tanfolyamok várhatóan márciusban indulnak el. További információ a 06-62/554-250-es számon a 173-as és 174-es, valamint a mesterkepzes@csmkik.hu címen kérhető!

