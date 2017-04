Változott a társasági adózás - Tájékoztatót szervez a kamara Szegeden

Elsőként a 2016-os társasági adóbevallások változásai kerülnek terítékre. A módosításokatmutatja be. Emellett szó lesz a társasági adókedvezmények igénybevételéről is. A témábantart előadást.Az esemény második felében a társasági adóbevallások benyújtásakor elkövetett gyakori hibák elemzésére kerül sor, illetve olyan tippeket is ismertetnek, amelyekkel ezek elkerülhetők.bemutatja az iparűzési adóbevallás NAV-hoz való benyújtásához szükséges tudnivalókat is. Emellett a témák közül nem hiányzik majd a mérlegbenyújtás elektronikus úton történő benyújtása sem, amelyetmutat be a résztvevőknek.Az eseményen való részvétel a. További részvételi feltételeket és részletekettalál! (X)