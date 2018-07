Van fülünk hozzá! Már 28 éve a szegediek szolgálatában - Interjú Tóth Gézával, a Rádió 88 vezetőjével

Tóth Géza a Rádió 88 tulajdonos-ügyvezetője, aki családi vállalkozásukban 1996-tól műsorvezetőként kezdett dolgozni. Minden idősávban dolgozott már, de a szegediek szívébe a MEGA című délutáni műsorral lopta be magát, amiben műsorvezető társa Patkós Attila volt. 2006-tól ügyvezető igazgatóként vezeti a családi céget, amelyben 30-35 szegedi munkatárs dolgozik, és együtt biztosítják nap mint nap a városlakók szórakoztatását és informálását. Nemcsak a saját rádiójáért dolgozik, hanem a Helyi Rádiók Országos Egyesületének (HEROE) elnökségi tagjaként már a többi a regionális adókért is.

Ákos

Bodrogi Gyula

Dr Alban

Halott Pénz

Geszti Péter

James Arthur

Quimby

Punnany Massif

Tankcsapda

Wellhello

... és minden fontos és híres zenész, kutató, sportoló, politikus vagy színész, aki 28 év alatt megfordult Szegeden!

(X)

Június közepétől Nagy Ági műsorvezetővel bővült a Cafe 88 műsorunk stábja. Ági korábban a délutáni egyik adásunk, a Mizu műsorvezetője volt, de hírszerkesztőként már dolgozott a reggeli stábbal is. A Cafe 88 sikeres, a leghallgatottabb szegedi reggeli műsor, de időnként kell egy kis ráncfelvarrás.A Cafe 88 az egyik legfrekventáltabb műsorsávban állja évek óta a versenyt az országos adókkal szemben. Ennek fő oka, hogy mi helyi eseményeket, információkat adunk egy olyan időszakban, amikor a legtöbben sietnek, közlekednek és nagyon fontos, hogy képbe kerüljenek. Ági pedig tapasztalt hírszerkesztőnk, itt él, és pontosan tudja, reggelente milyen aktuális információkat igényelnek a szegediek. Tehát Ágival tovább erősítjük a helyi tartalmat, így még több szegedi hír és helyi információ jut el hallgatóinkhoz.Mi másban hiszünk, mint az országos adók. Az országos adóknál dolgozók ritkán találkoznak a helyi hallgatókkal, nagyon távoliak, ezért van szükségük a bulvársajtó imázsépítő szerepére, csak így tudják eladni magukat. Mi ellenben szegediek vagyunk, itt élünk, akárcsak a hallgatóink, még akár szomszédok is lehetünk. Mi megengedhetjük magunknak, hogy a hallgatóink igényeit szolgáljuk ki, és ne magunkat sztároljuk. Nekünk az a fontos, hogy az itt élők legyenek informáltak, és velünk kellemesen tölthessék el a szabadidejüket. Mi ismerjük a leginkább az itt élőket, problémáikat, igényeiket, ezért erre koncentrálunk, és ebben akarunk a legjobbnak lenni. Ráadásul a mi műsorvezetőinkkel a hallgatóink bárhol összefuthatnak a boltban, a buszon, a koncerteken…A rádiózási trendek folyamatosan változnak, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mi nemcsak követni, hanem alakítani is tudjuk a trendeket. Több olyan újításunk is volt már, amit akár országos rádiók is átvettek, például a délutáni MEGA című műsorunk, ami egy úgynevezett “hazakísérős", talkshow jellegű magazinműsor volt. Ekkor 2008-at írtunk, és addig ez a stílus csak a reggeli műsorokat jellemezte, majd a mi mintánk alapján több adón is megjelentek hasonló stílusú műsorok.Volt olyan időszak, amikor többször kellett hozzányúlni a műsorainkhoz, de a hallgatottsági eredmények alakulása az elmúlt 15 évben visszaigazolta, hogy mindig sikeresen korrigáltunk. Azonban soha nem tévesztettük szem elől a célunkat, minél inkább szegedinek maradni.Az ébredés határozza meg mindenkinek a napját, emiatt fontos, hogy egy vidám reggeli műsorra ébredjünk, tele energikus zenékkel, és megkapjunk minden olyan információt, ami segíti a reggeli készülődésünket, majd a közlekedésünket. Ezért van erős verseny ebben a műsorsávban, és ezért próbálják meg az országos adók a legnagyobb celebjeiket itt bevetni. Ezzel szemben tőlünk megtudják a hallgatóink, hogy vajon esni fog-e ma Szegeden, vagy épp lezárták-e a kiskörutat, illetve hogy hol lesznek jó programok délután.Tizenöt évig vezettem műsort, ebből 3,5 év reggeli volt, ami ennek a szakmának ma a csúcsa. Nagyon hiányzik, de a cégvezetést és a hajnali kelést nem sikerült összeegyeztetnem. Néha-néha beugrok egy-egy adásba, és jólesik, ha utána régi ismerősök azt mondják, hogy tehetném többször is. A reggeli műsor egy jó emlékű szakasza volt az életemnek, jó volt Szegeddel együtt ébredni, de ma már a rádiózás hátterének biztosítása a feladatom.Úgy vélem, Szeged tömegmédiája lesz 2028-ban is a Rádió 88. Családi vállalkozásként hosszú távon gondolkozunk, és azon dolgozunk, hogy ez a rádió tradicionálisan szegedi maradjon. Továbbra is arra törekszünk, hogy a hallgatóink velünk osszák meg örömüket, és persze ha van, aggódásukat is, és segíthessünk a mindennapokban. Követjük a technológiai és generációs igényváltozásokat is, így elképzelhető, hogy 10 év múlva már a neten is teljes erővel jelen leszünk, és valószínűleg a mainál sokkal több információt tudnak majd a hallgatóink megosztani velünk.A rendszeresen készülő rádióhallgatottsági kutatások visszaigazolják a munkánkat. A legutóbbi, májusi kutatás szerint is nap mint nap a legtöbben minket választanak (59.000 napi hallgató). Büszkék vagyunk erre, és célunk ennek a piacvezető pozíciónak a megtartása és kiszolgálása. Szeged legtöbbet hallgatott rádiójának lenni és maradni nagy és felelősségteljes feladat.