Van még mit tanulnunk a fogászati prevencióról

Monostori Adrienn

Fogászati asszisztens, dentálhigiénikus, minősített iTop trainer

Napjaink skandináv országaiban az óvodások rutinosan alkalmazzák a helyes fogmosás és szájápolás technikáját, ezt a tudásukat később az iskolában is sikerrel kamatoztatják. Az iskolai fogászat vizsgálatai előtt közös „plakk festős" fogmosáson vesznek részt: olyan tablettát rágnak szét a gyerekek, mely a fogakon maradt korábbi és friss lepedéket is különböző színűre festi. A szakemberek ennek segítségével alakítják ki, illetve ellenőrzik az iskolások helyes fogmosási technikáját. Az így rögzült jó szájhigiénés szokások felnőtt korban is megmaradnak.Bízzunk benne, hogy egyszer hazánkban is ez lesz a fogászati prevenció alapja! Bár Magyarországon a megelőzés még gyerekcipőben jár, jó hír, hogy felnőtt korban is megtanulhatók és elsajátíthatók a helyes szájápolási és fogmosási technikák. A berögzött szokásokat felnőtt korban hosszabb idő elsajátítani, de a helyes fogmosás, fogselyem, fogköztisztító kefe és szájvíz használata hosszú távon nagy sikerélményekhez vezet és a gyerekeknek is átadható a jó technika.Kifejezetten nagy hangsúlyt fektetünk minden páciens egyénre szabott szájhigiénés oktatására. Munkatársaink számára is nagy öröm, ha sikerrel sajátítják el és boldogan távoznak tőlünk.Rendelőnkben dentálhigiénikusként és minősített iTop trainerként az iTop módszerével - melynek lényege a tisztítás és oktatás, célja pedig az egyénre szabott szájápolás és a fenntartható szájhigiéné - lépésről lépésre, észségről észségre oktatom a prevenciót.Lényege, hogy az egészséges szájápolást a kiválasztott helyes technikák és eszközök használatával, gyakorlati oktatásokon keresztül módszeresen tanítjuk meg pácienseinknek. Nem csak a szájüregi problémákat kezeljük, hanem ismereteinket és tapasztalatainkat átadva folyamatosan irányítjuk, ellenőrizzük és tanítjuk pácienseinket. Hiszen mindig van lehetőség a tanulásra és jobbá válásra.