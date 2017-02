Vidéken is szükség van minőségi éttermekre

Bálint Ferenc, olimpiai és világbajnok mesterszakács

A Bocus D’Or a világ egyik legnagyobb és legfontosabb gasztronómiai versenye. Azzal, hogy Magyarország idén az eddigi legjobb eredményt érte el, Széll Tamás és csapata felhelyezte hazánkat a világ vendéglátós térképére. Bálint Ferenc olimpiai és világbajnok mesterszakáccsal, a Forrás Hotel séfjével arról beszélgettünk, milyen változásokat hozhat ez az éttermek világában.

– A versenyen elismerték a magyar gasztronómiát, ami minden vendéglátósnak pozitív lökést adhat – fogalmazott Bálint Ferenc. – Természetesen azokat az ételkölteményeket, amelyek ott készültek, csak kevés étterem tudja elkészíteni, de a szemléletet, mely szerint minőségi alapanyagból kell dolgozni és tisztelni kell a vendéget, mindenki tudja alkalmazni. Nagyjából 8-10 éve zajlik az az átalakulási folyamat, melynek során az egykor divatos fine dining, vagyis az apró adagokból álló komplett ételsorok kínálata eltűnőben van. A cél most már egyre inkább az, hogy a vendég jót egyen és jól érezze magát. Ezt képviseli egyre több vendéglátóhely, és külön öröm, hogy ilyenekért már nem kell feltétlenül a fővárosba utazni. Vidéken is van már igény és kereslet a minőségi éttermekre, így egyre másra nyílnak a jó helyek.