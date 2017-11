Vigyázz a végellenőrrel!

, aelnöke tizenkilenc éve dolgozik a cégnél, jelenleg érdekvédelmi képviselő. Négy szakosztály, a horgászat, a túra, a fitnesz és a labdarúgás munkáját felügyeli.Az egész úgy kezdődött, hogy akik rendszeresen együtt horgásztak vagy túráztak, azok vetették fel, hogy jó lenne ennek valamilyen formát is adni. Így indult az egyesület ötlete, amely már jóval több kollégának tud segítséget nyújtani a sportban.A cég könnyebben tudja támogatni azokat a dolgozóit az egyesületen keresztül, akik sportolni szeretnének a szabadidejükben. Például az iparűzési adó egy részét is megkaphatjuk így, továbbá a Continental közvetlen támogatást is ad az egyesületnek. Az így juttatott pénzből gazdálkodik mind a négy szakosztály, és ebből szervezzük a versenyeket, vagy éppen a nevezési díjat fizetjük ki azoknak a dolgozóinknak, akik indulni szeretnének valahol. Kibéreltünk egy kollégiumi üdülőt a Maros-parton, ahol terveink szerint minden hónapban tartunk valamilyen sportrendezvényt a kollégáinknak. Itt lehetőség van tollasozásra, asztaliteniszre, lábtengóra, továbbá közös főzésre is.Így van, hozzánk mindenki jöhet, hiszen az a cél, hogy minél több embert megmozgassunk a gyáron belül. Sőt, akár a gyáron kívül is, mint például Panyor Krisztina terepfutó, aki szintén a mi versenyzőnk, vagy Kothencz Petra, akit már két éve támogatunk. Gyakran segítjük a kollégáink gyerekeit is, például kifizetjük a fiatal úszók utazási költségét.Igen, évente kétszer 6 ezer forint, vagyis ezer forint havonta. Ha van valakinek tagsági kártyája, azzal már elég sok helyen kedvezményesen vásárolhat, például ruházati üzletekben is. De a tagsági kártyával lehetőség van fürdőbelépő váltására, illetve edzőtermi bérletet is kaphatnak a tagok.Teljesítményelvárás nincs, a támogatással a dolgozókat szeretné a cég az egészséges életmódra és rendszeres testmozgásra ösztönözni.

(X)

egyik legsikeresebb és legismertebb tagja a testépítő. Remek eredményei vannak, amit – mint mondja – sosem ért volna el az edzője, Kokovai Andor, illetve a szintén testépítő bátyja, Debreczeni Gábor nélkül. Bár Anikó már nyolc éve dolgozik a makói gyárban, a versenyeken készült fotóit látva nehéz elképzelni őt, mint végellenőrt.Nagy segítség a munkámban, hogy sportolok, mert terhelhető vagyok, ami viszont piszok nehéz, az a diéta. Ilyenkor ugyanis lényegesen kevesebb az ember energiája és türelme. De mindkettőt megtanultam kezelni, és remélem, hogy a kollégáim ezekből semmit nem érzékelnek.Igen, és nagyon hálás is vagyok nekik a szeretetükért. Többen el szoktak kísérni a versenyeimre, és ilyenkor érzem, hogy maximálisan mellettem állnak, ami megsokszorozza az erőmet. Akik nem tudnak eljönni, azok nagyon várnak bent, és mivel ilyenkor már nem kell diétázni, mindig elhalmoznak mindenféle finomsággal. Tudják rólam, hogy imádom a csokoládét.Ugyanolyan dolgozó vagyok, mint bárki más a gyárban, nem kivételeznek velem, nekem is éppen annyi szabadnap jár, mint a többieknek. Az viszont nagy segítség, hogy a szabadságom jó részét akkor vehetem ki, amikor arra a versenyek miatt szükségem van.Óriási segítség nekem a ContiTech Sportegyesület. Amíg ez nem volt, addig mindent a saját pénztárcámból fizettem, most viszont már sokkal könnyebb, mert kifizetik helyettem az utazási költséget és a nevezési díjakat.Van olyan kollégája, akit ön beszélt rá a sportolásra?Igen, például a párom. Anyagmozgatóként dolgozik a gyárban, kemény fizikai munkát végez. Eleinte nem tudtam elcsalni az edzőterembe, végül az első szezonom ideje alatt szánta rá magát, mikor látta már rajtam a változást. Ez mozdította ki a komfortzónájából. Azóta belépett az egyesületbe és ő is imádja ezt a sportot.