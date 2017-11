Világbajnok ökölvívót rehabilitál Judit az Anna fürdőben

Másfél éve dolgozik a Szegedi Sport és Fürdők Kft. által üzemeltetett Anna fürdőben Reichardt Judit gyógytornász, aki munkája mellett hobbiszinten ökölvívással is foglalkozik, így szakdolgozatának témájaként is a bokszot választotta. Itt ismerkedett meg Kovács Mária világ- és Európa-bajnok válogatott ökölvívóval. A női ökölvívó válogatott szövetségi kapitányával ásta magát mélyebbre a sportrehabilitáció témájában gyógytornász diplomájának megszerzése alatt.

Kovács Máriának később mindkét alsó végtagjába kisugárzó, jelentős derékfájdalma alakult ki, mely miatt operációra került sor. Hat hónap rehabilitációt követően közös erővel sikerült Mária izmait sportspecifikus funkcionális gyakorlatokkal annyira megerősíteni, hogy el tudott indulni a 2016-os kazahsztáni női világbajnokságon, és ötödik helyezést ért el. A felépülés sikerességének kulcsa nem csupán a gyógytornász szakmai hozzáértése volt, hanem a páciens hozzáállása is. Judit azóta az Anna fürdő berkein belül is kezelte Máriát, illetve más sportolókat is.

– Fiatal sportolóként kevésbé figyeltem a sérüléseimre, nem volt központi szerepe az életemben a gyógytornának. Akkoriban, ha több időt és teret fordítottam volna erre, valószínű sok későbbi sérüléstől kíméltem volna meg magam – mesélte Mária. – A gerincműtétemet követően az egyetlen mozgásforma számomra a gyógytorna volt, ezáltal saját testemen tapasztaltam meg annak jótékony hatásait. Edzőként ezt szeretném bevezetni a sportolóim életébe, beépíteni a napi edzésmunkába. Az Anna fürdőben történt rehabilitációm során magas szintű ellátásban részesültem, kiemelkedő szakmai tudás és kedvesség jellemzi az ott dolgozókat. Nagyon hálás vagyok az intézménynek és a segítőkész dolgozóknak, hogy a segítségemre voltak.

Legutóbb Mária felkérte Juditot, hogy fizioterapeutaként csatlakozzon a tatai edzőtáborhoz, ahol felmérte a fiatal válogatott női bokszolók állapotát. A gyógytornász számára nagyon megtisztelő volt, hogy válogatott bokszolókkal dolgozhatott együtt, hiszen egyik nagy álma teljesült ezzel a lehetőséggel.

– Nagyon fontosnak tartom, hogy a sportolók már fiatalkorban elkezdjék személyre szabottan, sportágtól függetlenül felkészíteni a testüket a nagy fokú terhelésre, amellyel komoly sérüléseket kerülhetnek el. Gyógytornászként az egyik legfontosabb célom ezen sérülések megelőzése, emiatt fontosnak tartom a fiatal sportolók felmérését és szükség esetén a kezelését, főleg az aszimmetrikus jellegű, csavaró mozgással járó sportok, kontaktsportok esetében (pl. ökölvívás, kézilabda, evezés stb.). Többek között ezzel is foglalkozom itt az Anna fürdőben. Lényegesnek tartom még, hogy a szakmai edzők mellett gyógytornászok és gyógymasszőrök is foglalkozzanak a sportolókkal a hosszú távú, egészséges sportolói karrier érdekében – vallja Judit.

Az elváltozásokkal, fájdalmakkal nem érdemes sokáig várni, vagy figyelmen kívül hagyni azokat – akár sportoló az ember, akár nem. – Sajnos sokan már csak komolyabb sérülésekkel vagy problémával kerülnek hozzám, amin legtöbbször szintén tudok segíteni, de ezekben az esetekben jóval több idő kell a rehabilitációhoz – folytatta a fiatal gyógytornász, akihez kézilabdázók, focisták, atléták is járnak a krónikus mozgásszervi problémákkal küzdők és műtéten átesett páciensek mellett.

