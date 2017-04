Világítási tippek LED szalaggal és modern alumíniumprofillal

Ritka az olyan háztartás, ahol a konyhapultot nem világítják meg. A korábban elterjedt pult alá szerelhető lámpák jellemzően fix méretűek voltak, és nem adtak elegendő fényt. Erre ma már számtalan megoldás létezik, amelyek közül a legesztétikusabb és egyben energiatakarékosabb egy jó minőségű LED rendszer felszerelése. A legelterjedtebb megoldás már meglévő konyhabútoroknál a felső szekrény aljára utólag felszerelt alumíniumprofil, amely lehet egyvagy. Az alumíniumprofiloknak elsősorban a hőelvezetésben és az esztétikumban van szerepük, s mindemellett még mechanikai védelmet is nyújtanak a benne használt LED szalagnak.Ha abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a konyhát még most tervezzük, esetleg felújítás előtt állunk, érdemes meggondolnihasználatát. Ezek a termékek a korpuszba marhatók, így nem emelkedik ki a felső szekrény aljáról.Egy jól kiválasztott LED szalaggal és a hozzá szükséges alumíniumprofillal egy egyszerű konyhából is lehet nagyszerű, nagyobb átalakítások nélkül. A konyhapultok világításához érdemes legalább 10 W/méter teljesítményű LED szalagot alkalmazni.A LED szalagok 12 vagy 24 V tápfeszültségről üzemelnek, így a hozzájuk szükséges tápegységet el kell rejteni. Erre remek hely a szekrény teteje.A mennyezetre szerelt vagy süllyesztett lámpák nem adnak elegendő fényt sminkeléshez, borotválkozáshoz. Saját magunk árnyékát láthatjuk a tükörben, ha nincs megfelelő világítás körülötte. A tükrökhöz nem csak kész lámpákat használhatunk: sarokprofil és LED szalag párosításával egyedi lámpánk is lehet. Fontos, hogy magas színvisszaadású melegfehér fényt használjunk, hiszen a hideg árnyalatok megváltoztatják bőrtónusunkat, torzítják a színeket. Az árnyékok elkerülése érdekében a tükör két oldalát világítsuk meg.Biztosan Ön is járt már úgy, hogy a ruhásszekrényt kinyitva nem találta a keresett darabot. Jó hír, hogy ezen könnyen tudunk segíteni. Legyen szó utólagos telepítésről vagy egy készülő szekrényről, ötletes és egyedi lehetőség egy olyanrögzítése, amellyel a régi vállfatartó rudat cserélhetjük le.

A speciális kör keresztmetszetű profil kiképzésének köszönhetően a LEDa vállfák tetejét világítja meg, jól láthatóvá téve az ingeket, blúzokat, zakókat. A profil tartóit szerelhetjük a szekrény tetejéhez vagy a két oldalfalhoz. Igény szerint nyitásérzékelő kapcsoló is beépíthető a rendszerbe.LED szalagok felhasználásával látványos lépcsőket hozhatunk létre, biztonságosabbá téve a közlekedést. Egy erre a célra tervezett speciális profil különlegessé és hosszú élettartamúvá teheti világításunkat.



Már kész lépcsőkhöz kapható olyan utólag felszerelhető alumíniumprofil, amely a lépcső peremére szerelve lefelé vagy irányított szögben hátrafelé világítja meg az alatta elhelyezkedő lépcsőfokot. A legújabb trendek szerint a burkoló aközvetlenül összeépíti a LED profillal, eddig elképzelhetetlen fényhatásokat hozva létre. (X)