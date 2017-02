Világsztárokkal forrósít a SZIN

minden évben a nyár megkoronázása, így a szervezők mindig igyekeznek feledhetetlenné tenni a nyár utolsó nagy buliját. Ez idén sincs másként, a most bejelentett nevek a nyár legforróbb koncertjeit fogják prezentálni.nemcsak megjelenésével, de hangjával is kitűnik. A romániai énekesnő 2008-ban futott be „Hot" című albumával, amivel egész Európát meghódította, sorra tarolt tüzes dalaival a Dance toplisták élén. Munkásságát egy seregnyi díjjal is elismerték, két díjat is hazavihetett az MTV Europe Music Awardson, az MTV Romania Music Awardson pedig sorozatban 13 díjat zsebelt be. Az „Eurodance királynőjének" is kikiáltott énekesnő Youtube-on a legtöbbet megtekintett romániai előadó, február elején megjelent vadiúj dala, a „Gimme Gimme" is már ötmillió megtekintés felett jár. A dal egyébként Inna készülő új nagylemezét hivatott beharangozni, melyről biztos bemutat pár számot a SZIN közönségének is…Szinte nincs olyan klubokban jártas ember, aki ne ismerné Naughty Boy Sam Smithszel közös „La La La" című dalát, amely meghozta a brit producer számára az ismertséget. Shahid Khan – azaz– 2013-ban jelentette meg debütáló, „Hotel Cabana" albumát, amely a második helyen robbant be a brit toplistákon. Naughty Boy az egyik legkelendőbb producer, dolgozott Beyoncéval és több ízben Emeli Sandéval is, de a brit BBC Music Awards díjkiosztóján még George Michaellel közös munkájáról is beszélt, ami sajnos már nem valósulhat meg. Készülő új lemezén így is neves előadók működnek közre, akik közül Mike Posner, DNCE, Emeli Sandé és Dua Lipa nevét is említette a gálán. Szegedre egy exkluzív live show-val és legnagyobb slágereivel érkezik, hogy megtáncoltassa az egész Tisza-partot.A kicsit keményebb zenék kedvelői most füleljenek! A most bejelentett külföldi előadók között harmadikként azfellépésének örülhetünk. A brit csapat egyedülálló módon ötvözi a post-hardcore-t, a metalcore-t és az alternatív metált az elektronikus műfajokkal, úgy mint az elektronic, dupstep, trance és drum and bass. Ezek keveréke garantált recept egy energikus és őrült koncerthez. A zenekar utoljára 2015-ben jelent meg új lemezzel, a „The Mindsweep"-pel, néhány hónapja pedig „Hoodwinker" című klipjükkel rázták fel a kedélyeket.Persze, a világsztárok mellett kedvenc hazai csapatainkból sem lesz hiány. Már biztosan ott lesz a SZIN-en aés táncolhatunkra és. Visszatér a Tisza-partra a megújultés sokak kedvence, ais már biztosan fellép az idei SZIN-en. Hamarosan pedig még több tucat jobbnál jobb előadóval gazdagodik a SZIN fellépőinek névsora, úgyhogy érdemes követni az eseményeket, és már most. Mert a nyár SZINesen az igazi. (X)