A rendezvény a zenekar rajongótáborából, kevesebb, mint száz fős csapatból nőtte ki magát egy több napos összművészeti és egyben öko-friendly fesztivállá, amely egy festői, csodálatos hangulatú és hatalmas természetvédelmi területen rendezkedik be. Vad Fruttik, Supernem, Anna and the Barbies, Péterfy Bori, Hiperkarma, 30y, Random Trip, Ivan and the Parazol és még számos hazai előadó, továbbá 13 helyszínen számos színes program: csillagösvény, filmvetítés, irodalmi sátor, kézműves programok és többek között a helyi termelők bemutatkozása várható.Kultúraközvetítés fogyasztható és minőségi formában, összhangban a természettel, a hely sajátos atmoszférájával, valamint az „offline az új luxus“ szlogenjével, amely a fesztivál mottója is egyben. Négy nap szabadság a puszta kellős közepén, ez lesz a Woodstock az Ugaron 2018, hiszen a név kötelez.2017-es aftermovie:TÖBB, MINT 100 PROGRAM VÁRJA A FESZTIVÁLOZÓKATA 2018-as Woodstock az Ugaron a tavalyinál is több és színesebb programmal várja a pusztába vágyókat! Az esti koncertek és bulik előtt tartalmas nappali programok, zenei workshopok, kézműves tevékenységek, filmvetítések, szakmai beszélgetések, és igazi lazulós chillzone teszi felejthetetlenné a nyár legjobb négy napját Ópusztaszeren.A Puszta Nagyszínpad és további tizenkét programhelyszín biztosítja a minőségi és tartalmas kikapcsolódást. Itt a kemping, a tó, az árnyas, erdős területek és a csodálatos ménes is a rendezvény szerves részét képezik - mindez megteremti a kulturált kikapcsolódás lehetőségét, a természet közelségével tökéletes összangban.A FESZTIVÁL IDEOLÓGIÁJA ÉS IDEI MOTTÓJA: “AZ OFFLINE AZ ÚJ LUXUS"“Célunk kiragadni a tömeget az elektronika fogságából, és felemelni a fejeket a telefonokból interaktív programokkal és az offline közösségi lét újra átélésével." – mondta el a fesztivál háziasszonya, Pásztor Anna.A fesztivál természetesen technikailag tökéletesen felszerelt. Az énekesnő szerint a leszakadást telefonparkolóval szeretnék elérni, valamint kihelyeznek majd úgynevezett NO SELFIES táblákat és korlátozzák a koncerteken való videózást is.A fesztivál sajátossága ugyanis a helyszín egyediségén kívül Pásztor Anna és zenekara vendégszeretete: a fellépők, a barátok, az érdekelődők négy napra igazi közösséggé formálódnak, s ennek hatása hosszútávon, a fesztivált követően is érezteti a hatását, így a rendezvény nemcsak a kultúra, a helyi értékek és a környezettel való kapcsolat értékeit közvetíti, hanem felhívja a figyelmet az emberi kapcsolatok fontosságára is.TELEFONPARKOLÓÚgy működik majd, mint egy őrzött ruhatár - telefonok számára. Aki napközben 8 órára letétbe helyezi a telefonját, egy értékes, kétszemélyes kupont kap majd, például lovaglásra vagy valamelyik külső helyszíni programra.Folyamatosan bővülő programkínálat: facebook.com/woodstockazugaron PROGRAMOK ÉS HELYSZÍNEKA legnagyobb zenekaroknak teret adó nagyszínpad mellett számos alternatív helyszín várja a fesztivállátogatókat.A fellépők kiválasztásánál a legfontosabb szempont, hogy a lehető legszélesebb érdeklődést is kielégítse, nem feledve, hogy a rendezvény alapvető célja, hogy fogyasztható és egyben minőségi kultúrával szolgálja közönségét.IDEI FELLÉPŐKSupernem, Vad Fruttik, Anna and the Barbies, Random Trip, Péterfy Bori, Hiperkarma, 30Y, Ivan and the Parazol, Jónás Vera Experiment, Soerii és Poolek, Elefánt, NAZA, Apey and the Pea, Hangácsi Márton, Frenk, Mörk, Grand Mexican Warlock, Qalitons, Electronic Sheeps, Ék, Antonia Vai, River of Lust, Maszkura és a Tücsökraj. (A lista folyamatosan bővül.)PUSZTA NAGYSZÍNPADA legnagyobb szabadtéri koncerthelyszín a fesztiválon tökéletes hang, fény -és vizuáltechnikával biztosítja, hogy a legnagyobb fellépők is a minőségi körülmények között játszhassanak. Három nagykoncert egy napon, 20, 22 és 0 órától, a legkedveltebb hazai előadók tolmácsolásában.JURTA KISSZÍNPADA második legnagyobb fedett színpad egy jurta belsejében kapott helyet, s 300 fő befogadására alkalmas. A nagyszínpados koncertek közötti idősávokban esténként három-három előadóval találkozhatnak az érdeklődők.TÁBORTŰZ AKUSZTIK SZÍNPADA központi jurtában található fedett kisszínpad, amelyen esténként tábortűz közben egy-egy ismert magyar rocksztár ad egyszálgitáros, csendesülős akusztikus koncertet. A program interaktivitásától válik intimmé és közvetlen, olykor beszélgetős jellegűvé, a fellépőtől függően. A nyugalomra vágyók számára tökéletes búvóhely, mely menedéket nyújt a nagyszínpadon koncertek zajától.KÉZMŰVES HIPSZTER DISZKÓA diszkó a hajnalig tartó bulik helyszíne, a magyar és nemzetközi alternatív zenei színtér, valamint a naponta fellépő zenészek playlistjeiből válogatott zenékkel - tehetséges hazai dj-k vezetésével.CHILL ZÓNAEgy csendes, eldugott sziget az erdő közelében, jógával, chill zenével, baba-mama sarokkal, masszázzsal, és spirituális feltöltődési lehetőségekkel, a téma mestereinek közreműködésével.FILMSÁTORA mozi (és a zene) szerelmesei egy csendes sátor mélyén minden nap láthatnak majd magyar és nemzetközi zenei témájú dokumentum –és koncertfilmeket.IRODALMI SÁTORÍróakadémiás fiatal lehetségek programjai – minden, ami líra és próza, újságírás és szinte bármi, ami a betűk bűvölésével kapcsolatba hozható.KÖRNYEZETTUDATOSSÁGÁllandó kézműves foglalkozások és vásár a természetes anyagok és az újrahasznosítás jegyében. A szervezők idén minden eddiginél nagyobb figyelmet fordítanak a környezetvédelemre is. Az öko-friendly jelleg egy idén debütáló környezetvédelmi programban is megmutatkozik majd.FRÖCCSBUSZ és BORFALUHelyi őstermelői borok bemutatkozása, fröccsök, szörpök és limonádék helyszíne.MORZSA BISZTRÓA tradícionális magyar ételek és a modern gasztronómia ötvözése házias és minőségi ételekkel - elérhető áron.KÜLSŐ HELYSZÍNEK ÓPUSZTASZEREN ÉS KÖRNYÉKÉNKULTURÁLIS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS ÉS ÉRTÉKMEGŐRZÉSA szervezők szándéka a helyi kulturális és gasztronómia örökség támogatása, a falu és a környék turisztikai jellegzetességeinek és értékeinek megismertetése szélesebb közönséggel is, a kulturális felelősségvállalás és az értékmegőrzés jegyében.CSILLAGÖSVÉNYAz ópusztaszeri Csillagösvény Útvesztő Öko-élménypark a fesztivál programjának izgalmas, lehengerlő és misztikus, gyermeki lelkünket megmozgató szelete, amelyre a fesztiválkarszalaggal még a belépés is baráti árú.EMLÉKPARK – FESZTY-KÖRKÉPAz Ópusztaszert híressé tevő Nemzeti Történeti Emlékparkban található Feszty-körkép megtekintése kihagyhatatlan programpont, a fesztiválkarszalaggal természetesen itt is kedvezményes a belépés.BÁNYATÓA tervek szerint a fesztivál területétől 15 km-re lévő Bányató strandjához buszjáratokkal napközben buszokkal szállítják majd a fesztiválozókat, akik számára kedvezményes a belépés.Arra törekszünk, hogy a Woodstock az Ugaron fesztivál elérhető legyen minden művészet- és zenekedvelő számára. Gyermekeknek 6 éves kor alatt a belépés ingyenes, de 18 év alatt csak szülői kísérettel látogatható a fesztivál. Az elővételes kedvezményes bérleteket itt lehet megvásárolni: https://tixa.hu/Woodstock-az-Ugaron-2018 Ópusztaszer könnyűszerrel megközelíthető vonattal és busszal is, illetve Szegedről különbuszok is indulnak majd a fesztiválra.Részletek: