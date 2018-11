Én, Luther

Marosszéki Tamás. Fotó: Szalay Károly

Gondolatok Luther Mártontól

A 45 perces színpadi játék azért is különleges, mert ő szerkesztette, dramatizálta és írta színpadra két könyv alapján. Virág Jenő Dr. Luther Márton önmagáról című munkája mellett Szlaukó Orsolya ceglédi evangélikus lelkész ajánlotta figyelmébe a Luther gondolataiból összeállított Asztali beszélgetések című írásgyűjteményt. Utóbbi könyv abban is segítséget jelentett Marosszéki Tamásnak, hogy nemcsak az egyházról alkotott véleményét, tanításait, prédikációit emelhette ki a reformáció nagy alakjának, hanem bemutathatta az emberi tulajdonságait is. Mit gondolt a társadalomról, a nőkről, a házasságról, a családról, Istenről vagy a gonoszról.

Segítsünk másokon! Mert a mások is mi vagyunk.

Aki húszévesen nem szép, harmincadik évében nem erős, negyvenévesen nem okos, ötvenévesen nem gazdag, annak már nincs reménye.

Erős várunk nekünk az Isten.

Ott rossz kedély nem férhet el,

hol néhány jó társ énekel,

nincs ott irigység, gyűlölet,

viszály, harag nem sért szivet,

gőg, gond s minden, mi húsba mar,

bú, bánat elmúlik hamar,

ki dalban örömét leli,

bűn ebben őt nem terheli,

Istennél több tetszést arat,

mint más öröm az ég alatt.

A sátán művét rontja meg,

visszatart sok gyilkos kezet.

Marosszéki Tamás ezt az előadást először Nagyváradon játszotta el egyetemistáknak, most a soproni teátrum színházi nevelési programjában mutatja be fiataloknak. Fotó: Szalay Károly

Az előadás a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégiumban. Fotó:Szalay Károly

Marosszéki Tamás ebben az évadban szerződött a Soproni Petőfi Színházhoz. Marosvásárhelyen született, de hosszú ideig Cegléden élt, majd visszatért Erdélybe, hogy elvégezze a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemet. Színészként öt évig a Szatmárnémeti Északi Színház Harag György Társulat tagja volt, ez idő alatt egy nívódíjjal tüntették ki és egyszer megválasztották az évad legjobb epizódszínészének, utóbbi elismerést már a nézők szavazatai alapján vehette át. Fontos állomása volt életének, amikor a 2015-ös budapesti Versünnep döntőjében egyedül képviselhette Erdélyt, s ezen a versenyen elnyerte a Versünnep Alapítvány díját és a közönségdíjat is. A 17 versmondót felvonultató fináléban Széllyes Sándor Székely karácsony című költeményét szavalta el.A 31 éves művészt a nézők már láthatták a soproni Aida című rockoperában, most pedig önálló produkciójával, az Én, Luther cíművel járja a város középiskoláit.