Ezerarcú kávékultúra, ezerarcú televíziós, író, üzletember - Exkluzív interjú

Őrlés, tárolás...

Cukor és tej nélkül!

Marco Cremonese, a pörkölőmestere társaságában. Frei teljes szabadságot ad kollégáinak.

Húsz éve rákattanva

– Szándékosan nem készítünk őrölt kávét, mert azt nem lehet sem normálisan, a minőségét megőrizve előállítani, sem pedig tárolni. Őrlés során ugyanis a kávé elveszíti az aromáját. Nem véletlenül van a legtöbb kávéházban egyadagos őrlő, ami mindig éppen annyit készít elő, amennyi akkor felhasználásra is kerül. Na most ezzel szemben az instant kávék ott állnak a zacskóban, dobozban addig, míg fel nem használják. A porkávék közül a felbontást követően maximum az első csésze az, ami kicsit is hasonlít a feketéhez, a többi levegőn állt őrlemény legfeljebb csak a koffein utáni vágyunk csillapítására szolgál. Élvezetet azonban, ami miatt jómagam is beleszerettem a kávéba, egy cseppet sem ad.– Ennek tudatában már nem is válaszolok több kérdésedre. (nevet)– Jól gondolod. Egyébként attól függ, hogy épp melyik lakásomban vagyok. Budapesten és Nizzában például minden reggel magam pörkölöm a kávét. Nagy, klasszikus, olasz, karos kávégépem van. És én vagyok az egyetlen vendég. (nevet) Az üzemből elhozom a jobbnál jobb kávékat, és azzal játszom reggelente. Amerikában japán technikával, hideg csepegtetéssel főzöm. Firenzében azonban inkább lesétálok, és beülök a kávézómba. Úgyhogy ha egyszer meglátogatsz, akkor ott maximum csak instant kávéval tudlak megkínálni. (nevet)– Nyilván nem, de nekem ez nem jelent gondot. Élvezem a kávékészítés minden pillanatát. Először is kitalálom, hogy éppen milyenhez van kedvem, ami pedig évszak-, hangulat- és helyszínfüggő. Van, hogy a kesernyésebbet, de valamikor a citrusosabbat, fűszeresebbet, édesebbet, erősebbet vagy éppen a lágyabbat kívánom. Zöld kávéból például húszféle van otthon a polcomon. A bőség zavarában néha még én magam sem tudom, hogy milyen ízű, mely eljárással készült kávénak ugorjak neki. De alapvetően eszpresszóivó vagyok. Tisztán szeretem, cukor és tej nélkül. Egyébként szokták is mondani, hogy minél idősebb az ember, annál rövidebb és tisztább kávét iszik. Éppen most gondoltam, hogy ristrettóra váltok, de aztán gyorsan elvetettem az ötletet, mert rájöttem, hogy az az utolsó stádium a halál előtt. (nevet) Annál rövidebb kávé ugyanis nincsen.– Nem egészen. Kelni nem jó kávéval, feküdni meg pláne. (nevet) Ez egy nagy tévhit egyébként, hogy presszóval kell kezdeni a reggelt. Mert ugye mit csinál a legtöbb ember? Kibotorkál az ágyból, még szinte a szemét sem nyitotta ki, de máris nyúl a kávéhoz, elkészíti, megissza, majd megy a dolgára. Pedig ez egy nagyon rossz beidegződés. Az ébredést követően ugyanis a szervezetünkben természetes módon beindulnak azok a biológiai vegyi folyamatok, amelyet koffeinnel pótolunk. Éppen ezért várjunk legalább egy órát, addig csináljuk a dolgunkat, készülődjünk, majd indulás előtt vagy éppen munkába menet fogyasszuk el az első feketénket. Az olaszok így csinálják.– Nem sok. Kettő, maximum három kávét iszom. Délután három után pedig már egyáltalán nem. Szeretem, ahogy a koffein hat a szervezetemre. Azt, hogy ha akarom, pluszenergiát ad. Húsz éve vagyok rákattanva a kávéra, de a függőségtől szerencsére nagyon messze vagyok.– Engem mindig is érdekelt, mint ahogyan sok minden az életben. Egyébként az utazásoknak köszönhetően kedveltem meg a kávét, minden országban, városban, utcában, kávéházban mást és mást kóstoltam, és egy idő után teljesen magával ragadt a sokszínűsége. Még élt Pablo Escobar, a hírhedt kokainbáró, amikor a kilencvenes évek elején, életemben először Kolumbiában jártam egy kávéültetvényen. Teljesen le voltam nyűgözve. Ezt követően már tudatosan kerestem az ültetvényeket, ha tehettem, el is látogattam oda, majd egyre jobban beleástam magam a témába, mígnem elég érettnek éreztem magam ahhoz, hogy megnyissam a saját kávézómat. Ennek mintegy tizenegy éve.– Csak nehogy megkérdezd, hogy hány üzletem van, mert őszintén nem tudom. Már nem számolom. (nevet) Magyarországon azt hiszem, 48–50 között valahogy. De Franciaországban, Ausztriában, Dubajban, Szaúd-Arábiában, Angliában, Romániában is már van üzletünk, és most tárgyalunk a Benelux államokkal és Kuvaittal is. Egyébként hiszem, hogy az elmúlt években értem meg arra, hogy ilyen nagy dolgokat vigyek véghez. Sikeresen. Ha fiatalon, élettapasztalat nélkül fogtam volna bele a kávéházláncba, akkor szerintem maximum csak egy haldokló presszóm lenne. Az idő múlásával egyre komplexebb feladatok felé haladtam, és úgy érzem, mostanra, ötvenkét éves koromra érkeztem meg igazán. Pedig én mindig csak olyannal foglalkoztam, amit szenvedéllyel csináltam. Ezt szerintem máshogy nem is lehet. Ez az egyik alapelvem.

Rossz beidegződés, hogy ébredés után azonnal nyúlunk a kávé után. Várjunk inkább egy órát, mielőtt az elsőt elfogyasztjuk.

Frei Tamás

Nem szoktam razziázni!

– Konkurencia mindig van, de tény, hogy ha üzlethálózati szinten nézzük, akkor mi vagyunk a legnagyobbak. Majdnem akkorák, mint a második és a harmadik helyen álló kávéházlánc együttvéve. A kiskereskedelemben pedig, ha az üzletek szemeskávé-forgalmáról beszélünk, akkor egyedül annyit adunk el, mint a többi üzlet összesen. Néha én magam is rácsodálkozom, hogy mekkora hálózatot építettünk ki.– Igen! A dubajiban és a szaúd-arábiaiban például még sohasem voltam. De most tervezem. A nizzaiban egyébként sokszor megfordulok, bár mostanában ritkábban járok oda is. Hozzáteszem, tudatosan, mert azt vettem észre, hogy zűrzavart okoz a jelenlétem. Az ott dolgozók azt hiszik, hogy razziázni megyek, pedig nem. (nevet)– Körülbelül négyszáznak. De ha lehet így mondani, akkor én „csak" a kreatív osztályt irányítom. Bár nem szeretem ezt a szót, mert őket kicsit sem kell irányítani. Koordinálom. Ez jobb kifejezés.– Remélem, hogy skandináv típusú. Tehát a feladat elvégzése érdekel. Egyébként pedig teljes szabadságot hagyok a munkatársaimnak, hogy arra mikor, hol és hogyan kerítenek sort. Nem bánom, hogy reggel, délben, este, éjjel, otthon, a villamoson, buliba menet vagy bent az irodában dolgoznak. A produktum minőségéből viszont nem engedek. Ha azt látom, hogy visszaélnek a bizalmammal, akkor ideges leszek, de alapvetően szeretek állandó és összeszokott csapattal dolgozni. Hiszen nélkülük sem én, sem pedig a kávéházlánc nem tartana itt. Néha meg is szoktam kapni más vezetőktől, üzletemberektől, hogy túlságosan ragaszkodom a dolgozókhoz, nagyon nehezen válok meg bárkitől is. Lehetséges, de én mégis azt vallom: a legjobb munkaerőszerzés a megtartás!



A bőség zavarában néha még magam sem tudom, hogy milyen ízű, mely eljárással készült kávénak ugorjak neki.

Frei Tamás