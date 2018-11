Jelenetek sörrel és tatárbifsztekkel

Társak a színpadon és az életben is

Felhőtlen boldogságtól az őszinte megértésig

A színészpáros a házasság mindennapi, mégis különös jeleneteit tárja a színházra és az ínycsiklandó ételekre kíváncsi közönség elé. Forrás: www.soproniszinhaz.hu

Egyedülálló seregszemle a Kárpát-medencében

A kaposvári Csiky Gergely Színház Hunyadkürti György szereplésével A nagybőgő című darabbal, míg Borbély Sándor a Karinthy Színház korábbi darabjával, Az apostollal érkezett a fesztiválra. Egy pécsi társulat pedig a Jónás könyvét adta elő. A Zita című történelmi darab is látható volt péntek este Bencze Ilona színművész főszereplésével. A Turay Ida Színház produkcióját Szerednyey Béla rendezésében láthatta a közönség.

A Soproni Petőfi Színház, a Csallóközi Csavar Színház, a Mikházi Csűrszínház, a Forrás Színház és a Malom Színház koprodukciója nagy sikerrel szerepel a leghűségesebb város teátrumának műsorán. Az Ingmar Bergman műve alapján készült színpadi játékot Pataki András rendezte.A váci Rubra Színpadon a Soproni Petőfi Színház két színésze, akik az életben is egy házaspárt alkotnak, ebben a darabban a házasság mindennapi, mégis különös jeleneteit tárják a színházra és az ínycsiklandó ételekre kíváncsi közönség elé.Sokszor szórakoztató, máskor szívszorító jelenetek egy férfi és egy nő szerelmének történetéből: az első jelenet látszólagos felhőtlen boldogságától jutnak el az egymás ellen forduláson, a teljes felbomlás folyamatán át a megbékélésig, egy újfajta szeretet kialakulásáig, ahol a két ember, Marianne és Johan már nem kiszolgáltatottjai egymásnak, hanem őszinte megértéssel tudnak közeledni a másik felé.A váci Kaleidoszkóp Nemzetközi VersFesztivál, amely a Kárpát-medence egyedülálló vers és pódiumművészeti seregszemléje, 18 éves múltra tekint vissza. A Váci Dunakanyar Színházban megvalósult rendezvény különlegessége, hogy különböző korosztályok, magyarországiak és határon túliak, amatőrök és profik együtt mutathatják be tehetségüket.A Magyar Versmondók Egyesületének pódiumművészeti seregszemléjén a színházi előadások között szerepelt a felvidéki Csavar Színház Jóka ördöge, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Arany-metszés című előadása, valamint Csokonai Dorottya című művének színpadi adaptációja az Első Magyar Versszínháztól és a Csavar Színháztól.Idén is nevezhettek nem hivatásos előadók, társulatok, zenekarok és alkotók saját produkciókkal. A Versmondó szalon vers- és prózamondó versennyel, a versszínházi versenyprogram önálló és társas pódiumi estekkel, performanszokkal, a Verszenei sarok koncertekkel, a Versfilmek a vásznon elnevezésű blokk pedig mozgóképes alkotásokkal várta a közönséget. A hivatásos és az amatőr versenyzők külön kategóriában versenyeztek a fesztiválon.