Könyvről álmodoztak a csalók

Az utolsó 20 dollár

Az egész adománygyűjtő kampány hazugságra épült

A 28 éves Kate McClure és a 39 éves Mark DíAmico még 2017 novemberében indított kampányt a GoFundMe adománygyűjtő oldalon a hajléktalanként élő volt haditengerész, Johnny Bobbitt megsegítésére. Állítsuk szerint ugyanis a férfi nem sokkal korábban az "utolsó 20 dollárját" felajánlva vett benzint az út szélén lerobbant McClure-nek.Az adománygyűjtő oldalra egy kép is kikerült a nőről és Bobbittról, aki évek óta az utcán él és kábítószer-problémákkal is küzd - írja a BBC hírportálja.Több mint 14 ezer ember támogatta a kezdeményezést, akik közül sokakat a történet olyan apró részletei fogtak meg, mint az, hogy Bobbitt azt mondta a nőnek, zárkózzon be az autóba, amíg ő visszaérkezik a benzinnel.A kampány elindítását követően McClure, DíAmico és Bobbitt története az újságokban is megjelent és vendégszerepeltek különböző televíziós műsorokban. Hármuk virágzó kapcsolata azonban idén augusztusban véget ért, amikor Bobbitt jogi lépéseket tett a pár ellen, azt állítva, hogy a fényűző életmódjuk finanszírozására fordították a pénzt és nem adták oda neki az őt megillető részt.



A 35 éves Bobbittot letartóztatták Philadelphiában. DíAmico és McClure még aznap feladták magukat a rendőrségen, de később elengedték őket. Az ügyet december 24-én tárgyalják.

A történetből több is lehet?

A kampánnyal eredetileg célul kitűzött tízezer dollár elérését követően a New Jersey állambeli Florence-ben élő pár ruhákat és egy új lakóautót vett Bobbittnak, ám később állítólag azt kérték tőle, hogy távolítsa el az otthonuktól. A sajtótájékoztatón a New Jersey-i Burlington megye ügyésze, Scott Coffina elmondta, hogy az "egész adománygyűjtő kampány hazugságra épült".Az ügyészek szerint a kampányt nagyjából egy hónappal az elindítása előtt tervelték ki, miután McClure és D'Amico egy philadelphiai kaszinó közelében lévő aluljáróban megismerkedett Bobbitt-tal.Coffina szerint az adománygyűjtésből befolyt pénzt McClure és DíAmico egyebek között autóra, nyaralásokra, luxustáskákra és kaszinózásra költötte. Bobbitt nagyjából 75 ezer dollárt kapott.A rendőrség által elolvasott több ezer telefonos szöveges üzenetben a pár pénzügyi problémákról, kifizetetlen számlákról és adósságokról írt. DíAmico továbbá abban reménykedett, hogy a történetből esetleg könyv születik, amely új bevételi forrást jelentett volna számukra.Az ügyész szerint a hajléktalanként élő veterán bűnrészes a kampányban, ezért mindhármuk ellen vádat emeltek. A büntetésük öttől tíz évig terjedő szabadságvesztés lehet.A GoFundMe közleményében azt írta, hogy minden adományozó vissza fogja kapni a felajánlott összeget.