Még egy nap és nyit a XVIII. Győri Könyvszalon!

A meghívott szerzők többsége új kötetekkel érkezik, íme közülük hat, akik méltán tarthatnak számot komolyabb érdeklődésre.



Nádas Péter: Világló részletek I-II. (Jelenkor Kiadó, 2017)

Nyáry Krisztián: Írjál és szeressél (Corvina Kiadó, 2018)

Kepes András: Istenek és emberek (Libri Kiadó, 2018)

Benyák Zoltán: Az utolsó emberig (Athenaeum Kiadó, 2018)

Finy Petra: Akkor is (Athenaeum Kiadó, 2018)

Gárdos Péter: Hét mocskos nap (Libri Kiadó, 2018)

Félelmetes kimondani: Nádas Péter immár fél évszázada van a pályán. A Kossuth-díjas magyar író, drámaíró, esszéista, a Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, aki korábban fotóriporterként és újságíróként is dolgozott, legutóbb A párhuzamos történetek regénytrilógiájával (és annak javított kiadásaival) került újra a reflektorfénybe. A 2017-ben megjelent Világló részletek kétkötetes rendhagyó memoár saját felnőtté válásának, énjének kialakulásáról. Emlékiratában az idők folyamán mélyen bevésődött képekből kiindulva először az álomfejtés módszerével felidézi az eredeti élmény elemi összetevőit, majd ezek alapján rekonstruálja, hogy mi történt, hol és mikor. Legendák helyett a valóságot próbálja visszaadni, elkerülni a tudatos vagy tudattalan torzításokat, hogy teljességgel a megtisztított életanyag kerüljön a lapokra. Közben egyéni nézőpontból szemléli Magyarország száz évét, különös pontossággal a dédapja korát, és még radikálisabb őszinteséggel a gyerekkorát is átszövő kommunista mozgalmat.Igazi színfoltja a magyar kulturális életnek az író, könyvkiadó, irodalomtörténész Nyáry Krisztián, aki 2012-ben kezdte publikálni a legnépszerűbb közösségi oldalon a magyar írók és költők szerelmi életéről szóló írásait. A hatalmas népszerűségnek örvendő bejegyzésekből aztán két kötet is született, hiszen ahogyan a HVG GoldenBlog versenyének PopArt kategóriájában elnyert első díjakor az indoklás során megfogalmazták, „emberközelbe hozta Facebook-Magyarország számára az irodalomtörténetet". A sorsok pedig folytatódtak tovább: hős magyarok, merész magyarok, magyar festők, legújabb könyvében pedig a magyar kultúrtörténet legszebb, legérdekesebb vagy éppen legfelháborítóbb szerelmes leveleit gyűjtötte össze, és a rá jellemző stílusban megírta keletkezéseik történetét. A lapokon többek között Csokonai, Móricz, Ady, Nemes Nagy, Kossuth, Örkény, Jászai, Krúdy, Latinovits sorjáznak 1526 és 1976 keltezése között. Sokféle jelzőkkel és színekkel ellátható szerelmek, amelyek a műfajba csak beleférnek.70 éves lett a még mindig az egyik legnépszerűbbnek számító televíziós műsorkészítő-vezető Kepes András, holott már közel egy évtizede visszavonult a képernyőtől. Azóta azonban szerencsénkre (tovább) ír, és már nemcsak riportkönyveket, válogatásokat, hanem fikciót is. A Tövispuszta és a Világkép is családok, egyének sorsán keresztül beszélt szerelemről, gyűlöletről, barátságról, árulásról és pátoszról; életről és halálról, hitről és rítusokról, miközben egyszerű „hőseik" a történelem és a politika drámai kulisszái között élték hétköznapjaikat. A most megjelent Istenek és emberek ezeket a gondolatokat szövi tovább. Három magyar házaspár reked egy svájci luxusvillában, a természet fenyegető árnyékában pedig múlt és jelen kerül terítékre, miközben szembenézhetünk az erkölcsi és szellemi kapaszkodókat vesztett világunkkal, ahol nemcsak az emberek esnek csapdába, hanem kelepcébe kerül a szerelem és a szexualitás, a barátság és a gyanakvás, a bírvágy és a hatalom, s talán még a párbeszéd esélye is…A kortárs prózairodalom egyik legkarakteresebb képviselője Benyák Zoltán, aki regényeiben többnyire az időt és a hozzá kapcsolódó, láthatatlan „kísérőjelenségeit" (szerencse, hit, halál) teszi meg főszereplőinek. S bár thrillerrel és sci-fivel indított, valamint némi történelmi kitekintéssel, gondolatainak legtökéletesebb kifejező-eszköztárát a modern, szürreális-reális fantasy zsánerében találta meg. Az utolsó emberig már a nyolcadik regénye, a bravúrosan színes és virtuóz stílus ezúttal a világ legkegyetlenebb küzdelméről ír, amely átível egész történelmünkön – a régmúltból az elképzelt, távoli jövőbe. Két esküdt ellenség véget nem érő harcának lehetünk tanúi, akiket a halál sem tántoríthat el attól, hogy ismét és ismét egymásnak essenek. A felfedezések kora, a nagy francia forradalom, a viktoriánus Anglia mind-mind állomásai az önmagukért, a hitükért vagy a szeretett nőért vívott küzdelemnek, most pedig itt állnak egymással szemben, és ezúttal mindannyiunk sorsáért kell birokra kelniük.Másodszor írt kimondottan felnőtteknek szóló regényt az elsősorban verseiről és gyerektörténeteiről ismert Finy Petra, ráadásul a Madárasszonyhoz hasonlóan ismét egy rendkívül súlyos, ugyanakkor a valósággal sokszor hűen harmonizáló élethelyzetet boncolgat. Az 1978-ban született szerzőnő, aki francia-magyar szakot végzett az ELTE-n, valamint tervezőgrafikus tanulmányokat is folytatott, az idén tavasszal megjelent Akkor is című regénye főszereplőjének egy negyvenéves tanárnőt tett meg. Sára teljességgel elégedett életet él – legalábbis addig a bizonyos napig. Két gyereket nevel, szereti a munkáját, és házassága is zökkenőmentes. Ám aztán derült égből éri a döbbenet, amikor egy reggel férje magyarázat nélkül összecsomagol, és elköltözik az új barátnőjéhez. Sára világa pillanatok alatt hullik a darabjaira: vajon kire számíthat igazán ebben a helyzetben? Finy Petra ezúttal is fájdalmasan átélhetően ábrázol egy brutálisan nehéz női sorsot karcos-szókimondó stílusban, naturális hitelességgel.Napjainkban komoly összefüggés látható a filmek és a könyvek között: az írott történetek dramaturgiája egyre többször használja fel a mozgóképi megoldások bevett szokásait, fordulatait. Épp ezért érdekes, amikor egy filmrendező ül be a szerzői székbe: Gárdos Péter a Hajnali láz után ismét regénnyel jelentkezett. Előző könyvében saját szülei történetét vetette papírra, méghozzá rendkívül jóleső irodalmi stílusban, ezúttal pedig még magasabbra helyezi a lécet. A Hét mocskos nap sok szálon futó és több idősíkon játszódó története most is az emberi életet állítja a középpontba, azt kutatván, az apró esetlegességek és brutális szörnyűségek miként befolyásolják az egyén létezését. Hét nap során három család sztorija bontakozik ki egy olyan viharos évszázad folyamán, ahol a hatalmi törekvések és az aljas-erkölcstelen játszmák egyáltalán nem számítottak kirívóan különlegesnek. Egy Berlinben tanuló ifjú, egy szovjet hölgy és egy pesti zsidó lány élete kapcsolódik egymáshoz – évtizedeken átívelve.