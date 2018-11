Minikrimi: Joker mosolya

Borzalmak háza

Hinta-palinta

A Bibliából olvasott, majd ölt

Jeff udvariasan megállt, és amikor a kedves, kövérkés arcú férfi tüzet kért tőle, készségesen elővette farzsebéből az öngyújtóját.Rövidesen szóba elegyedtek, és amikor az idegen füves cigivel kínálta, ő kertelés nélkül elfogadta, és beszállt mellé az autóba. Amikor azonban odahajolt hozzá, hogy meggyújthassa, hirtelen erős kezek szorítottak egy zsebkendőt az arcába. Jeff kapálózni kezdett, de a kloroform hamar megtette a hatását, és máris enyhült az ellenállása.Amikor magához tért, egy koszos szobában találta magát gúzsba kötve, miközben alkalmi ismerőse meztelenül állt előtte, és sejtelmesen mosolygott. A hátsójában érzett szinte elviselhetetlen fájdalom elárulta, hogy alkalmi ismerőse megerőszakolta, miközben eszméletlen volt. A borzalmak aztán a következő órákban többször megismétlődtek, és a súlyos bántalmazások következtében Jeffrey újból és újból elájult. Másnap egy parkban ébredt. Saját lábán tántorgott el a kórházba, ahol miután ellátták a sérüléseit, a rendőrök is kihallgatták. Ám azon kívül, hogy részletes személyleírást adott az elkövetőről, más érdemleges információval nem tudott szolgálni. A nyomozó sejtette, hogy nem ő lehet a szadista férfi egyetlen áldozata, mégis fél év kellett ahhoz, hogy áttörés szülessen az ügyben.December elején aztán egy nő bejelentette 15 éves fia eltűnését. Robert Piest az iskola után egy helyi patikában dolgozott kisegítőként, hogy ezzel egészítse ki a zsebpénzét, de aznap nem érkezett haza. Azt azonban még reggel elmondta édesanyjának, hogy egy Gacy nevű férfi korábban munkát ajánlott neki. Ezen a nyomon indult el a rendőrség, és a nyilvántartásban hamarosan rá is bukkantak a kiskorúak molesztálásáért korábban már letartóztatott férfi aktáira.A nyomozók, házkutató paranccsal a zsebükben keresték fel Gacy otthonát a Summerdale Avenue-n, de hiába kopogtattak, senki nem nyitott ajtót. Amikor aztán erőszakkal behatoltak az épületbe, roppant gyanús dolgokat találtak a helyszínen: több pornófilmet, rendőrjelvényeket és bilincseket, egy pisztolyt, különböző szexuális játékszereket, nejlon köteleket. A leggyanúsabb azonban a pince felől érkező borzalmas bűz volt, amelyet még a citrom illatú szagosító spray sem tudott elnyomni, amelyet nem sokkal előbb fújhattak ki. Amikor aztán felásták a helyszínt, egyre több emberi maradványra bukkantak.A háztulajdonos, akit még aznap őrizetbe vettek, néhány napos tagadás után bevallotta, hogy több mint 30 fiatalember meggyilkolása szárad a lelkén, akiknek a többségét a háza alá temetett el, másokat pedig a közeli folyóba hajított. A köztiszteletben álló férfiről szomszédai alig akarták elhinni, hogy mikre volt képes.John Wayne Gacy 1942-ben látta meg a napvilágot egy lengyel és a dán felmenőkkel rendelkező, chicagói középosztálybeli családban. Alkoholista apja sokszor megverte, és azzal alázta, hogy nyilvánosan puhánynak és lányosnak csúfolta őt. Ráadásul a fiút 11 évesen úgy fejbe vágott egy hinta, hogy vérrög képződött az agyában, ami miatt gyakran elveszítette az eszméletét. Ahelyett, hogy befejezte volna a középiskolát, Las Vegasba utazott szerencsét próbálni, ahol egy temetkezési vállalatnál helyezkedett el. Ám álmai nem váltak valóra, ezért nem sokkal később hazatért, és elvégzett egy üzleti iskolát. Egy cipőgyárban vállalt állást, ahol megismerkedett a nem túl csinos, de annál gazdagabb Marlynnel. Nem vesztegette az időt, alig néhány heti udvarlás után megkérte a lány kezét. Apósa a Kentucky Fried Chicken hálózat egyik részlegét vezette, így nem csoda, hogy jól el voltak eresztve anyagilag, ami meg is látszódott Gacy terebélyesedő pocakján.A bajok 1968 tavaszán kezdődtek, amikor egy fiatal fiú azzal jelentett fel őt, hogy egy állásinterjú során a férfi megkötözte és megerőszakolta őt. Gacy másfél évet töltött börtönben, és a felesége is elvált tőle. Később újból megházasodott, és igyekezett eltitkolni a múltját új környezetében. A kedélyes és szívélyes férfiért szinte rajongtak a szomszédai. Gyakran rendezett kerti mulatságokat, ahol szívesen öltötte magára Pogo bohóc szerepét. Borzos parókájával, kifestett arcával és piros krumpliorrával jól szórakoztatta a környékbeli gyerekeket. Emellett politikai szerepet is vállalt szűkebb környezetében. Egyszer még Jimmy Carter elnök feleségével is lefotóztatta magát.A férfi rettenetes titkáról azonban senki sem tudott. 1974-ben belefogott egy vállalkozásba, amiben fiatal fiúkat alkalmazott segédként. Valójában azonban perverz szexuális vágyait akarta kielégíteni velük. Vagy különböző ígéretekkel csábította el, vagy egyszerűen elrabolta őket. Aztán megbilincselte a szerencsétleneket, majd zoknit tömött a szájukba, hogy ne tudjanak kiabálni. Közben a Bibliából olvasott fel nekik, és megfojtotta őket.Gacy ügyvédje arra próbálta építeni a védőbeszédét, hogy tettei elkövetésekor védence beszámíthatatlan volt. Ő maga úgy nyilatkozott, hogy több személyiség él benne, akikért nem vállalja a felelősséget. Amikor a bíró megkérdezte tőle, hogy bűnösnek érzi-e magát, gúnyosan úgy válaszolt, hogy csupán abban, hogy engedély nélküli temetőt üzemeltetett. Végül beszámíthatónak ítélték és halálra ítélték. Mielőtt a kamrába vezették volna, elfogyasztott egy tucat rántott garnélát, egy zacskó KFC csirkét hasábburgonyával, egy kiló friss epret és egy liter kólát. Miközben leszíjazták az ágyra, rámosolygott a figyelőablak mögött állókra, és csak ennyit mondott: „Nyaljátok ki a seggem!"