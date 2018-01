Adél napján 73 éves Magnum, és pár éve ezen a napon közel mínusz 19 fokot is mértek - ma érje be a plusz 11-gyel

A ködfoltok feloszlása után általában napos idő valószínű, de északkeleten, keleten, illetve a Dél-Dunántúlon lehetnek erősen felhős körzetek is, az északkeleti megyékben a délelőtt során kisebb eső még előfordulhat, másutt csapadék nem valószínű. Megélénkül, az Északi-középhegység térségében és az Észak-Alföldön időnként meg is erősödik a nyugati, délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -1 és +4 fok között alakul, de a szelesebb helyeken 5 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 14 fok között valószínű - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat . A térképet böngészve mi olyan 11-re számíthatunk.1845 – Megjelenik Edgar Allan Poe A holló című verse1886 – Karl Benz szabadalmaztatja „gázmotor hajtású járművét", minden autók ősét.1998 – Aláírják a kormányközi szerződést a Nemzetközi Űrállomás építéséről és üzemeltetéséről.2011 – -18,7 fokot mértek Zabar településen, amely az év legalacsonyabb hőmérsékleti értéke volt.1843 – William McKinley az Amerikai Egyesült Államok 25. elnöke, († 1901)1860 – Anton Pavlovics Csehov orosz író († 1904)1899 – Páger Antal Kossuth-díjas magyar színész, kiváló művész († 1986)1931 – Mádl Ferenc jogász, politikus, Magyarország köztársasági elnöke († 2011)1945 – Tom Selleck amerikai színész1950 – Vámos Miklós magyar író, forgatókönyvíró1964 – Schnell Ádám Jászai Mari-díjas magyar színész, érdemes művész1972 – Rogán Antal magyar politikus1982 – Adam Lambert amerikai énekes1837 – Alekszandr Szergejevics Puskin orosz író, költő (* 1799)1910 – Dunkl Nepomuk János osztrák származású magyar zongoraművész, zeneműkiadó (* 1832)1963 – Robert Frost négyszeres Pulitzer-díjas amerikai költő (* 1874)Ráadásul ez a nap Balassagyarmat, „a legbátrabb város" napja és Gibraltárban az alkotmány ünnepe.Kellemes napot!