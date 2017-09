10 arany- és 4 ezüstérmet szereztek a szegediek az ORV-n - Zombori ötből ötöt nyert

A magyar csapat 30 számban nyert a csehországi Racicében rendezett kajakos, kenus versenyen, ebből tízben szegedi érdekeltségű hajó győzött.

A teljes hétvége legeredményesebb versenyzője Zombori Dominik volt. Boldizsár Gáspár és Vécsi Viktor tanítványa nem hibázott Csehországban, mind az öt számát megnyerte, egyesben, párosban kétszer és négyesben is kétszer orv-győztes lett. Teljesítménye kimagaslott még a nemzetközi mezőnyből is. Csapathajóban hű társa volt Kocsis Ádám, aki a két páros és a két négyes győzelemnek köszönhetően összesen négy aranyérmet vihetett haza.

Nagy Bianka sem aprózta el, hiszen triplázott. Kása Péter versenyzője ezúttal csak egyesben állt rajthoz Racicében, 200, 500 és 1000 méteren indult, és mindhárom szám döntőjét meg is nyerte. A DÉMÁSZ Szeged VE 17 esztendős ifjúsági vb-ezüstérmes kenusa most már 16-szoros orv-győztes. Molnár Csenge két aranyat és három ezüstöt lapátolt össze Racicében, de ezüstérmes lett a Paragi Bence, Szabó Tétény kettős is, akik egy nagyon erős mezőnyben bizonyítottak.



A 14 esztendős Csorba Zsófia az idősebbek között versenyezve is beverekedte magát két döntőbe. Csanki Márk és Papp László pályafutása első nemzetközi megmérettetésén vehetett részt. A két 14 éves ifjú titán a kenu négyessel ötödik lett a döntőben úgy, hogy a mezőnyben messze ők voltak a legfiatalabbak, a 15–17 évesek között szálltak vízre.



A DÉMÁSZ Szeged VE racicei eredményei, elsők: Nagy Bianka (C1 200 m, C1 500 m, C1 1000 m – 2000-es korcsoport), Molnár Csenge (C1 1000 m – 2001-es korcsoport), Szamosi Blanka, Molnár Csenge (előbbi Kecskemét, C2 200 m – 2000-es korcsoport), Zombori Dominik (C1 500 m), Kocsis Ádám, Zombori D. (C2 1000 m, C2 200 m – 2000-es korcsoport), Zombori D., Mitró Márton (LSE), Kocsis Á., Zupkó Balázs (Csepel, C4 200 m – 2000–2002-esek), Zombori D., Mitró M., Kocsis Á., Zupkó B. (C4 500 m – 2000–2002-esek). Másodikok: Molnár Cs. (C1 500 m – 2001-esek), Szamosi B., Molnár Cs. (C2 500 m, C2 1000 m – 2000-es korcsoport), Paragi Bence, Szabó Tétény (C2 1000 m – 2001–02-esek). Negyedik: Molnár Cs. (C1 200 méter – 2001-es korcsoport). Ötödikek: Csorba Zsófia (C1 1000 m – 2002-es korcsoport), Csanki Márk, Papp László, Pálla Balázs, Halász Dávid (utóbbi kettő Győr, C4 500 m – 2000–2002-esek). Hatodik: Csorba Zs. (C1 500 m – 2002-es korcsoport).