11 gólos meccsen négy gólig jutott: a forduló gólvadásza Dovics Marcell, a Nagymágocs focistája

Hiába vezetett 2–0-ra a Kiszombor tíz perc után Nagymágocson, elsősorban Dovics Marcell duplája révén az első fél óra végére már megfordították a hazaiak a meccset. A 23 éves játékos a szünet után is kétszer volt eredményes, így karrierje első mesternégyesét könyvelhette el a 6–5-re végződött meccsen.



– Nagy küzdelem volt, a négy gólom mellett pedig fejjel én adtam az első gólpasszt. Az elsőnél egy kiugratás után eltoltam a kapus mellett, majd bepasszoltam, a másodiknál egy szélről beadott labdát kellett az üres kapuba lőnöm. A második félidőre úgy jöttünk ki, hogy a rossz kezdés ellenére szeretnénk megnyerni a meccset. A harmadik gólom szöglet után csukafejesből született, majd a negyediknél besodortam egy újabb beadást. Bár négy gólt szereztem, de elsősorban köszönöm a csapattársaimnak, hiszen nekem csak be kellett fejezni az akciókat – fogalmazott Dovics Marcell. A Nagymágocs játékosa legtöbbször védekező szerepet kap, ám most meghálálta, hogy ezúttal a támadósorban számítottak rá.



Hozzátette, egyre jobb az összhang a csapatnál, és bár az előző körben a sérülések miatt is főleg ifjúsági játékosokkal álltak ki a bajnokesélyes Deszk ellen, azonban küzdeni tudásból már ott is jól vizsgáztak. A célokkal kapcsolatban elmondta, az ötödik–hatodik helyet tűzték ki maguk elé a megyei II. osztályban, csapatuk még alakulóban van, de az utóbbi hetek azt mutatják, jó úton járnak.