120 csapat 1000 röplabdázója játszott hazánk legnagyobb utánpótlástornáján, a Markovics Kupán

A 70-es évek vége óta hagyomány, hogy minden évben egyszer Szeged a röplabda fővárosa, vagyis egy kupaversenyen megmérkőzik a sportág magyar utánpótláscsapatainak többsége. 1989 óta Markovics Endre emléke előtt tisztelegnek az eseménnyel, amely hazánk legnagyobb utánpótlástornájává nőtte ki magát. A lányok és vegyes csapatok előző hétvégi tornáján 120 csapat 1000 ifjú sportolója játszott három helyszínen (Arany János Általános Iskola, Etelka sori csarnok, Lila Iskola), vasárnap pedig jön a fiúegyüttesek megmérettetése. A Markovics Kupa népszerűsége nem csak így mérhető.– A regisztráció első 24 órájában be szokott telni minden hely, sok csapatot ezért sajnos vissza kell utasítanunk. Jóval többen is jönnének, és reméljük, hamarosan ez meg is valósulhat – mondta Dávid Tibor, a szervező Szegedi Röplabda Sportegyesület ügyvezetője, utalva egy tervezett fejlesztésre: a Deák Ferenc Gimnázium, a Gedói Általános Iskola és a Krúdy Gyula Szakközépiskola közös udvarára álmodtak meg egy újabb röplabdacsarnokot. Az intézmények és a szövetség részéről teljes szakmai támogatást kapott a terv, amelyről az önkormányzattal és további illetékesekkel most tárgyalnak, hogy áprilisban be tudják nyújtani a hivatalos pályázatot.A szegedi csapat mellett a Csongrád Megyei Röplabda Szövetség, a Szegedi Sport és Fürdők Kft. és Bezdán István szervezésével valósul meg a Markovics Kupa, amelyen remekül szerepelt a házigazda egyesület. U13-ban a kiemelt osztályban nyolcadik lett a Szeged, emellett 12., 14. és 37. helyezést is szereztek. U15-ben mindkét kategóriában a legjobb négy közé került a hazai csapat, végül a kiemeltek között negyedik, az alap kategóriában pedig bronzérmes lett az SZRSE.– Ritkaságszámba megy, ha egy korosztályon belül két elődöntős csapat is van, ez az eredmény különösen fontos számunkra. Arra is büszkék vagyunk, hogy U11-ben egyedüli klubként tudtunk csak fiúkból álló csapatot is indítani – árulta el Dávid Tibor, aki hazai szemmel úgy összegezte a tornát: minden korosztályban volt élmezőnyben csapatuk, ami bizakodásra ad okot.