12 órás utat tett meg PICK (Útinapló)

Már a szálláson a csapat. 3.50-kor landolt a gép, 12 órát utazott a MOL-PICK Szeged. Még ezer szerencse, hogy csak vasárnap 19.15-kor van a meccs a Barcelona ellen. Elmarad a reggeli, a délelőtt Futballárium fogadás, 12.30-kor lesz ébresztő. Este pedig edzést vezényel a csapatnak Juan Carlos Pastor.

Itt még mindenki reménykedett. Beszállt a csapat a gépbe, majd kiszállt.

Jó hír! Megnyitották a kaput, így a csapat mehet ismét a géphez. Végül is vacsorázni tudott mindenki.22.45: Nem tudott felszállni a Liszt Ferenc reptérről a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatát is szállító repülőgép. Csúszik a kifutó, így lezárták a fővárosi repteret. A csapat délután 15.30-kor indult el Szegedről, a keret tagja Szergej Gorbok is, az orosz játékos kézsérülése rendbe jött, így visszatérhet a csapatba.A szakmai stáb és a játékosok 20.30-kor ültek le a gépben, majd 22.15-kor kiszálltak belőle, sajnos nem a katalán városban, Barcelonában, hanem Budapesten. Egyelőre a várakozás játssza majd a főszerepet. Több szegedi szurkoló is gépen volt, így ők a csapattal közösen várakoznak a terminálban.