14 éves tehetség debütált Szentesen - Gáláztak a légiósok

Hungerit-Szentesi VK–Honvéd 17–6 (1–0, 5–2, 5–2, 6–2)

Női vízilabda OB I, A csoport, 2. forduló. Szentes, városi sportuszoda, 150 néző. Vezette: Fodor, Csizmadia.

Hungerit-Szentesi VK: Lekrinszki (6 védés) – Szabó 1, HEVESI, Guannan 1, DIAS 4, Rybanska 2, Mirshina 3. Csere: Sebők, Brávik, KUDELLA 5, Dömsödi, Kis 1, Korom. Vezetőedző: Vidumanszky László.

Honvéd: Magyari (9 védés) – Török, Pálinkás, Rajkort 1, Bors 2, Bálint, Czakó. Csere: Gyöngyösi (kapus, 3 védés), Kendik, Peresztegi 1, Tamás, Pap, Bognár, O-NAGY 2. Vezetőedző: Matusch Márk.

Gól – emberelőnyből: 8/2, ill. 6/1.

Ötméteresből: 5/5, ill. 1/1.

Kipontozódott: Pálinkás, Czakó.

Mivel sima sikerre lehetett számítani szerda este Szentesen, a hazai pólókedvelők számára a legnagyobb izgalmat és érdekességet egy 14 éves lány szereplése jelentette. A Hungerit felnőttkeretében ugyanis ezen a könnyűnek ígérkező bajnokin Dömsödi Dalma is helyet kapott. Lapunkban már többször beszámoltunk a tehetség eredményeiről, és nem is csoda, hogy ezen az edzőmeccsnek is beillő bajnokin megkapta a lehetőséget. Idén korosztályos gólkirály lett, első Csongrád megyei lányként megkapta a legjobb utánpótláskorú játékosnak járó Szalay Iván-díjat, majd társainál fiatalabb kora ellenére ott lehetett az U17-es Európa-bajnokságon, amellyel bronzérmet szerzett.



A kontinensviadal után eljött tehát a pillanat, és beállhatott egy felnőtt OB I-es meccsen.



A találkozó nem tartogatott izgalmakat: az első negyedben még minimális volt a szentesiek előnye, de utána kijött a különbség a két csapat között. Az ötgólos Kudella és a négyszer eredményes brazil légiós, Melanie Dias vezetésével 17–6-ra nyert a Hungerit. A másik két új légiós, a kínai Niu Guannan és a kazah Anastasia Mirshina is többször betalált, az új külföldi játékosok összesen 9 gólt jegyeztek.



Vidumanszky László: – Örülök, hogy a döcögős rajt után ilyen simán nyertünk, persze lehetett volna nagyobb is a különbség. Dömsödi Dalma pár percet kapott, és rendre bevetjük majd őt, jobb csapatok ellen is, a fejlődéséhez ez elengedhetetlen.