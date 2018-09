15 órától online: Balatonfüred-MOL-PICK Szeged

Balatonfüred-MOL-PICK Szeged



Pedro, Sigurmannsson és Henigman a kimaradó. Ők hárman nem kerültek be a MOL-PICK Szeged 16-os keretébe, így nem játszanak ma 15 órakor a Balatonfüred elleni idegenbeli NB I-es kézilabda bajnokin. Ilyen az élet, mivel összesen 14 játékost+2 fiatalt nevezhet Juan Carlos Pastor vezetőedző, így mindig lesz három olyan kézilabdás, aki kívülről figyeli majd az eseményeket.



Mivel erőltetett lesz a menet (bajnokság+BL), a későbbiekben biztos, hogy forgatja a csapatot a spanyol mestert, így a fáradtabb játékosok kapnak pihenőt.



- Jó visszamenni oda - kezdte a beszélgetést Bánhidi Bence, a Szeged beállósa-, ahol valójában felnőtt játékos vált belőlem. Szerettem Füreden játszani, sok barátom maradt a városban. Az első komoly meccs következik az idényben, a Balaton-parti együttes hazai pályán mindenkire veszélyes.



- Egyre jobban vesszük fel a ritmust, szeretnénk ezt még fokozni, hiszen a jövő héten már Bajnokok Ligája-meccs vár ránk Eszéken, a Zágráb ellen.



A Füred, majd a jövő keddi hazai, Eger elleni bajnoki is jól szolgálja a felkészülésünket. Felkészültünk az ellenfelünkből, ha hatékonyan védekezünk, kapusaink pedig jól védenek, akkor nem lehet gond a magabiztos győzelem megszerzése. A mai K&H ligás meccset az M4 Sport élőben adja, de a delmagyar.hu is a helyszínről jelentkezik majd.



- Szomorú volt a hét számomra - zárta mondandóját Bánhidi -, Győrben születtem, így Cseh Zsolt elvesztése megérintett. Nem láttam sajnos játszani, azt is tudtam, hogy a PICK-et is erősítette, egy nagyszerű embert veszített el a magyar kézilabda.



A jövő heti Eger elleni hazai bajnokira, illetve a szeptember 23-i (vasárnap), Nantes elleni BL-meccsre a jegymester.hu oldalon már lehet jegyet vásárolni.