15 perc gólcsenddel nehéz

Hungerit-Szentesi VK–FTC 5–9 (0–3, 1–3, 1–2, 3–1)

Női vízilabda OB I, 16. forduló. Szentes, városi sportuszoda, 400 néző. Vezette: Molnár P., Marosvári.

Hungerit-Szentesi VK: Lekrinszki (7 védés) – Szabó, HEVESI 1, Brávik 1, Dias 1, Rybanska 1, Mirshina. Csere: Guannan, Kudella, Dömsödi, PETŐVÁRY 1. Vezetőedző: Vidumanszky László.

FTC: KASÓ (14 védés) – Ármai, Kövesdi 2, Illés, BUJKA 2, Kövér-Kis, GÉMES 4. Csere: Péter, Vogt, Muzsnay, Huszti, Gerendás. Vezetőedző: Béres Gergely.

Gól – emberelőnyből: 10/0, ill. 11/1.

Ötméteresből: 2/2, ill. 1/1.

Kipontozódott: Szabó, ill. Kövér-Kis.



Nem szabad engedni, hogy az elején elhúzzon az ellenfél – ez volt a Hungerit-Szentesi VK női vízilabdacsapatának legfontosabb fogadalma az FTC elleni hazai OB I-es rangadó előtt, hiszen az Eger ellen már elkövették ezt a hibát.



Akkor ugyan becsülettel futott az eredmény után a Kurca-parti együttes, de nem tudott egyenlíteni. Most még esély sem nyílt erre, ugyanis az újabb otthon vívott rangadón még jobban elengedték az ellenfelet: 15 játékperc után 0–6 állt a szentesi eredményjelzőn. A második negyed utolsó percének kezdetén tört meg a jég, de ez már elkésett találat volt.



Bujka megállítása is cél volt, ami nem sikerült, de a világ talán legjobb centerével szemben ez megbocsátható, a Hungerit számára vélhetően sokkal jobban fáj, hogy egy másik exszentesi, a város szülötte, Gémes Anett Alexa négy találatig jutott, a meccs legjobbjaként az ő teljesítménye döntött.



Az FTC-nél persze a védelem is a helyén volt, ami pedig igazán reménytelenné tette a felzárkózást, az Kasó Orsolya formája: a kapus 74 százalékos hatékonysággal védett. A hazaiak így egyetlen emberelőnyös akcióból sem tudtak betalálni, és ez megpecsételte a sorsukat.



Vidumanszky László: – Ha azt csináljuk az emberelőnyös helyzeteknél, amit kértem, akkor a Fradi biztosan nem húz el ennyire. Nagy előnyt adtunk ellenfelünknek, amivel élt is. Nem várhatunk jobb eredményt, ha ilyen sok helyzetből ilyen kevés gólt szerzünk.