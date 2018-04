16 éves hőse lett a Szentesnek: 9-6-ról fordított és nyert 10-9-re a Hungerit

Hevesi Anita (balra) fontos gólokat szerzett a hajrában. Fotó: Vidovics Ferenc

A sors igazságot szolgáltatott – így is értékelhetjük a Kurca-partiak sikerét a riválisa elleni párharc első mér- kőzésén, hiszen a szentesiek ebben a szezonban egyszer egy szinte már megnyert meccset buktak el az Eger ellen, a másik alapszakaszderbin pedig hiába kapaszkodtak nagy hátrányból, nem volt erejük fordítani.Most mindkét forgatókönyvet láthattuk, egyaránt a Hungerit javára. 5–2-nél, 6–3-nál és főként 9–6-nál érezhette volna úgy a Szentes, hogy hiába küzd, a hevesieket mégsem tudja legyűrni, de szerencsére nem adta fel. Az utolsó négy és fél percben ugyanis négy gólt szerzett és egyet sem kapott.A nagy fordítás első kulcsszereplője Hevesi Anita volt, aki a végjátékban két gyors góllal először szépített, majd egyenlített. Aztán jött az, amire senki sem számított: a Szentes szezonbeli legfontosabb meccsén a 16 éves Petőváry Luca egy perccel a vége előtt bevállalt egy lövést, és vezető gól lett belőle. Csak egyszer, a mérkőzés utolsó percében vezetett a Szentes. A 220-szoros válogatott Petőváry Zsolt tehetséges lányának bátor húzásával és persze a csapat akaraterejével behúzta a meccset a Hungerit, amely így pénteken 19 órától hazai pályán akár meg is szerezheti a bajnokság ötödik helyét.– Gratulálok a lányoknak ehhez a fantasztikus hajrához, ekkor támadásban és védekezésben is remekeltek. Ünnepelni nincs időnk, semmi sem dőlt el.Női vízilabda OB I, rájátszás az 5. helyért, 1. mérkőzés. Eger, 300 néző. Vezette: Fodor, Bene.Horváth (6 védés) – Kékesi 1, RÁSKI 2, MIKLÓS 4, Tóth, Games 1, Szilágyi. Csere: Kocsis, Somhegyi 1, Katona, Hornyák. Vezetőedző: Biros Péter.Lekrinszki (9 védés) – Szabó, HEVESI 4, Guannan, Kudella, Dias, MIRSHINA 4. Csere: Brávik 1, Dömsödi, PETŐVÁRY 1. Vezetőedző: Vidumanszky László.8/3, ill. 8/3.–, ill. 2/2.Kékesi.Az egyik fél második győzelméig tartó párharc állása: 1–0 a Hungerit-Szentesi VK javára.