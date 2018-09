17 órától online: Motor-MOL-PICK Szeged

A két csapat kerete a meccsre. Fotó: Süli Róbert

Férfi kézilabda VELUX EHF Bajnokok Ligája, B csoport, 3. forduló, Zaporizzsja, Palace of Sports Yunost. Vezeti: Leszczynski, Piechota (lengyelek).Vezetőedző: Patryk Rombel.Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.Üdvözlünk mindenkit Zaporizzsjából ! Remek az idő, minden rendben a csapatnál, amely nagyon elszánt. Természetesen úgy indult a nap, hogy mindenki felköszöntötte a szülinapos Joan Canellast, aki nagyon szeretné, ha győzelmet kapna ma este ajándékba. Következik a MOL-PICK Szeged számára az idei szezon harmadik BL-meccse. A nyári tornához képest most csak egyetlen elírás a nagy kivetítőn a szegedi névsorban, Jorge Maqueda Pena néven szerepel. Ez legyen a legnagyobb gondunk. A 12 szegedi szurkoló is szerencsésen megérkezett, egyelőre csak fotókat láttunk rólunk, természetesen ha az Arénában érnek, akkor készítünk róluk képet.Juan Carlos Pastor együttese vasárnap 17 órakor a VELUX EHF Bajnokok Ligája harmadik fordulójában lép pályára. 13 szegedi szurkoló buzdítja majd a csapatot, ők pénteken hajnalban keltek útra. Szombat este a közelmúltban átadott Arénában edzett a keret. Jó hír, hogy Matej Gaber és Dean Bombac sérülése is rendbe jött, így számíthat rájuk a spanyol mester.