17 órától: Vardar-MOL-PICK Szeged online

Sterbik Árpád a szegedi kispadon.

15.40: Már az Arénában a csapat. Néhány szegedi játékos speciális bemelegítést végez, Sostaric, Srsen és Zsitnyikov végez gyakorlatokat. Közben Sterbik Árpád, a Vardar klasszisa a szegedi kispadon beszélget.

Minden rendben a csapatnál. Thiagus Petrus (balról) és Jonas Källman.

8 óra: A nap már nem süt Szkopjéban. A macedón fővárost hegyek veszik körül, ezeknek a csúcsa havas, hiába jó idő, azért a tél még jelzi, hogy számolni kell még vele.Szombat este a meccshelyszínen edzett a PICK, a szokásos tréninget vezényelte Juan Carlos Pastor vezetőedző. Ádáz lábtengócsaták nyitják a foglalkozást, a Thiagus Team 2-1-re verte a Bodó Team-et, így a brazil játékos csapata örömmel pacsizott a végén.A vacsora után ismerős vendégeket köszönthettek a szegediek. Roberto Parrondo, a Szeged egykori játékosa, a következő szezontól a Vardar férfi csapatának vezetőedzője és kedvese, Mamen látogatta meg a régi társakat.A Hotel Russai minden igény kielégít, a játékosok jót aludtak, délután 5 órakor pedig következik a BL A csoportjában, a 12. fordulóban a Vardar-PICK meccs.Már edzésen a csapat. Rendesen ragad a pálya. Brutális mennyiségű sportcsatorna közül lehetett választani a pihenő alatt: így Crvena zvezda kosármeccs, Eszék futballmeccs, a Barcelona vendégjátéka, a Kielce és a PSG kézilabda BL-meccse, a téli olimpia, angol FA-kupa foci, és még jó néhány olasz meccs is látható volt.

A többiek rendben, szerencsére mindenki egészséges, Bodó Richárdnak volt egy kisebb hasmenése, de Szabó István csapatorvos kezelésének köszönhetően rendbe jött a szurkolók által csak "Bombázó"-nak becézett játékos.



Ivan Srsenről szólt a hét, a horvát jobbátlövő lett az elmúlt forduló legjobb játékosa. A Nexétől kölcsönvett kézilabdás nem az típus, aki ettől elszáll, megmaradt annak szerény srácnak, akit eddig megismertek a kék hívek.



Szerencsére most nem kellett korán kelni. Nem, mert az elmúlt ősz óta Budapestről is indul jártat Szkopjéba, így most nem kellett Belgrádból repülni. A MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata vasárnap 17 órakor a címvédő Vardar Szkopje ellen csatázik a Bajnokok Ligájában. A keret egy helyen változott a Löwen ellen pályára lépő csapathoz képest, Marin Sego húzódása rendbe jött, így a fiatal Nagy Martin - a tehetséges kapus beteg is lett - maradt otthon, a horvát válogatott hálóőr rendbe jött.A Szeged a Hotel Russiában száll meg. Érdekesség, hogy a szálloda közvetlenül a csarnok mellett van, így a játékosok egy kis folyóson tudnak átsétálni majd ma este az edzésre, amely 18 órától lesz.Napsütés, 14 fok fogadta a csapatot, a szállodánál pedig Szergej Gorbok üdvözölte a társakat. A kézsérülést szenvedett átlövő családja Szkopjéban él, így már pénteken elindult, és jött szombaton korda délután a csapat elé.De Sterbik Árpád is feltűnt, a kiváló kapus nagy barátságot ápol Marko Krivokapiccsal, így ebéd után egy kávé mellett hosszasan beszélgettek.A tréning után képgalériával jelentkezünk, a meccsről pedig szöveges online tudósítással számolunk be.A Vardar-PICK találkozót a Sport 1 TV élőben adja.