18 gólos MOL-PICK Szeged győzelem

Bodó (9-esben) parádésen játszott az első félidőben. Fotó: Süli Róbert

Nagy Martin (jobboldalt) betegség miatt nem játszik.

Pastor mester jóval többet várt eddig. Fotó: Süli Róbert

Dnyipro Kupa, 3. forduló, Zaporizzsja, 500 néző. Vezette: Guszko, Repkin (fehéroroszok).Sego - Pedro, Maqueda 4, Bombac 2, Gaber 2, Bodó 5, Källman 2.Alilovic (kapus), Blazevic, Balogh 3, Sigurmannsson 9/6, Bánhidi 3, Zsitnyikov 4, Kasparek 7, Sunajko 1.Juan Carlos Pastor.Kishou - Vailudau 4, Doncov 2, Bokhan 2, Kadkevics 2, Brouka, Krivenka 1.Jurcha (kapus), Nikulenkau 3, Harbuz 6/4, Aliokhin 1, Sotnik, Ushal 2, Zsila 1.10, ill. 6 perc.6/6, ill. 4/4Zsila, 42-24. Nincs tovább! 42-24-re nyert a MOL-PICK Szeged, így bronzérmes a Dnyipro Kupán.Mirko Alilovic! Lábbal, ez is tiszta helyzet volt. Kasparek most gólpassz, Gaber, 42-23.Kasparek, önbizalmat meríthet ebből: 41-23.Alilovic ziccert fog, Zsila beállóból akart gólt szerezni.Kicsit akadozott a wifi, 39-23 ide. Nálunk Kasparek lőtt 2 gólt. Minszki 2 perc. Sunajko repül, a pipába, 40-23.Remek védekezés, labdaszerzés. Bombac átlövésből, 37-21.Zsitnyikov harcol ki hetest, Sigurmannsson, 36-21.Eladja a labdát a Szeged, Harbuz, 35-21.SKA hetes, Gaber 2 perc. Harbuz, 35-20.Bodó harcol ki hetest. Sigurmannsson, 35-19.Alilovic lábbal, marad az ellenfélnél, Zsitnyikov 2 perc. Vailudau a szélről, 34-19Eladja a labdát a Minszk. Zsila 2 perc. Kasparek beindult, 34-18.Sunajko is bent. Harbuz, 32-18. Kasparek, a kapus kezével együtt, 33-18. Gaber 2 perc.Alilovic, most lábbal. Kasparek a hosszúbe vágja, 32-17.Újabb alilovic védés, Gaber, 31-17. Labdaszerzés, Sigumannsson ziccert ront.Kasparek a pipába, 29-17. Alilovic, mint Grosics. Zsitnyikov-gyors, nagyon gyors, 30-17.Újabb fehérorosz időkérés. Doncov a kezek között, 28-17.Újabb labdaszerzés. Zsitnyikov, kapussal együtt, 28-16.Alilovic véd. Bombac, micsoda gól, estében, svédcsavar, Szegeden mindenki állva tapsolna, itt csak tapsolnak, 27-16.Ushal ismét, 25-16. Bánhidi, nem bírnak vele, 26-16.Pedro és Bokhan 2-2 perc. Ushal, 24-15. Balogh a szélről, a rövidbe, 25-15.Jöhet e Szeged, Maqueda, 24-14. Kisebb verekedés bent Bokhan tarolja le a gól után a spanyolt.35. perc: Nikulenkau betörésből, 22-14. Maqueda egy remek figura után, 23-14.Időt kér az SKA. Pedro indít, Sigurmannsson, 22-13.Blazevic csen el egy labdát, Maqueda, 21-13.Minszki kapufa. Zsitnyikov, 20-13.A Minszk kezdi a második félidőt. Pedro szerzett labdát, Sigurmannsson, A kegyetlen! 19-13.Bánhidi hetest harcol ki, Sigurmannsson, 18-13. Ez a félidő.Labdaszerzés.Blazevic szerzett labdát, Källman mellé. Blazevic parádés blokk, Bánhidi, 17-13.Zsitnyikov vágja be, 16-13. Sego véd, de marad az ellenfélnél.Balogh kapufa, Vailudau újból az üres kapuba, 15-13.Vailudau mellé a szélről. Eladjuk, most Vailudau az üres kapuba, 15-12.Radkevics sokkal fölé. Sigrumannsson teker,, 15-11. Időt kér a Minszk. Maqueda kap 2 percet.Bánhidi harcol ki hetest. Sigurmannsson, 14-11.Blazevic szerzett labdát, Maqueda bevágja, 13-10. Bokhan beállóból, 13-11.Sego, Bombac-Bodó-Bánhidi, 12-10.Bodó betörésből, 11-10.Sego véd.Bánhidi harcol ki hetest, Sigurmannsson, 10-10.Nikulenkau talpról, 9-10.Belemenés lenne, ha nem két fehérorosz spori vezetné a meccset, Krivenka, 8-9. Källman, 9-9.Nikulenkau villan, 7-8. Balogh minden mérgét beleadta, 8-8.Jön a negyedik Bodó-gól, 7-7.Källman a vonalra lép. Doncov egy remek csel után, 6-7.Bokhan beállóból, 6-6.Kadkevics a szélről, 5-5. Gaber harcol ki hetes. Sigurmannsson, 6-5.Doncov fölé. Balogh a pipába, 5-4.Sego véd, de marad a Minsznknél.Remek szegedi védekezés, labdaszerzés. Pedro kap remek labdát, telibe a kapust.Bodó, eddig elemében, 4-4.Kadkevics gyorsan válaszol, 3-3. Labdavesztés, Vailudau, 3-4.Harbuz, 2-2. Bodó, okosan, 3-2.Balogh lő, véd a kapus. Újabb SKA hetes.Rossz passz. Doncov mellé.Labdaszerzés. Källman, 2-0. Minszki hetes. Harbuz, 2-1.Bodó góllal kezdődik a meccs.Joan Canellas bekerült a jegyzőkönyvbe, de a spanyol világbajnok kisebb sérülés miatt nem játszik.16 játékos alkotja majd a keretet. Nagy Martin kapus és Nik Henigman gyomorpanaszokkal küzd, így mindketten kihagyják a találkozót, nem is jöttek el a meccsre, a szállodában maradtak.Két vereséggel kezdte szereplését az urkán Dnyipro Kupán a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapat. Előbb a lengyel Kielce (28-25), majd a házi gazda Motor Zaporizzsja (28-26) győzte le a magyar csapatot.Juan Carlos Pastor a csapat honlapjának értékelt.