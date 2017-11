18 órától Cegléden játszik bajnokit a csapat

Komment



Margó: – Szenzációsan játszott Balogh Zsolt. A legjobbak között a helye. De ehhez kellett a csapat is. Gratulálok a szegedi fiúknak!



Gábor: – Ezt az örömöt nem veheti el senki tőlünk! Hajrá, Szeged, hajrá, csapat!



Zsolt: – Mint Veszprém-szurkoló gratulálok a fantasztikus játékhoz és sikerhez. Így tovább, legyen két magyar csapat a Final Fourban!



Lajos: – Csak így nyerhettünk, százszázalékos teljesítménnyel. Zsolti aranykezű! Minden hetest bedobtunk!



Tamás: – Végre nem kislányok mentek ki kék mezben a pályára, hanem küzdeni tudó, tökös férfiak! Szép volt, srácok!

Cegléd-MOL-PICK SzegedK&H férfi kézilabda liga, 11. forduló, Cegléd, Gál József sportcsarnok. Vezeti: Sándor, Szikszai.Cegléd:MOL-PICK Szeged:Kiállítás:Hétméteres:14.15-kor kelt útra a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata. 18 órakor következik a Cegléd elleni idegenbeli bajnoki. Hazai pályán, még augusztusban 34-18-ra nyert a PICK a Pest megyei együttes ellen. Mario Sostaric pihenőt kapott, Bodó Richárd pedig kisebb lábsérüléssel bajlódik, így ő sem játszik. Bekerült a keretbe Zubai Szabolcs és Pedro. A huszonnyolc kapott gól ellenére összeállt a Barcelona ellen a MOL-PICK Szeged védekezése . A második félidei kiváló védelem alappillére volt az a Fekete Bálint, aki az idei szezonban fiatal kora ellenére egyre több lehetőséget kap Juan Carlos Pastor vezetőedzőtől. A Magyar Kézilabda Szövetség idén életbe lépett új szabálya szerint minden NB I-es találkozón két 1995. január 1. után született játékosnak meccskeretben kell lennie. Emiatt Fekete alapembere a Szeged keretének a hazai pontvadászatban.– Az NB I-ben átlövőben és a szélen is támadhatok, míg védekezésben kettesben játszom. Sikerült az elmúlt hetekben jó teljesítményt nyújtanom, egyre jobban bízik bennem Pastor mester, így már a BL-ben is többször pályára léphettem – kezdett mesélni a 22 éves Fekete lapunk érdeklődésére.A bizalomnak a jele, hogy a Barcelona ellen a második félidőben már több mint tizenöt percet támadott és védekezett.– Remekül éreztem magam a pályán. Balogh Zsoltinak jól ment a játék, így számítottam rá, hogy a második játékrészben pályára kerülök, mert a hosszú oldalon helyette szoktam kettesben védekezni, míg ő lekerül a szélre. Egyszer hibáztam, mert túl hamar segítettem be Thiagus Petrusnak, de örültem, hogy jól ment a játék nekem is – mesélte a válogatottban a nyáron a lettek ellen góllal bemutatkozó Fekete.A Gyulán született jobbátlövő nem elégszik meg eddig elért sikereivel, további céljai vannak klub- és válogatottszinten.– Ha bekerülök a keretbe, mindig bizonyítani szeretnék, hogy még jobban bízzon bennem Pastor. Mindenben szeretnék tovább fejlődni. Jobban védekezni és jó átlövővé válni, mert a szélen kiszolgáltatott helyzetben vagyok, míg belül többször megfordul nálam a labda. A szövetségi kapitány is biztos látja ezeket a meccseket, szeretnék bekerülni újból a nemzeti csapatba, hogy ott is bizonyíthassak – zárta mondandóját.Ezen a héten újabb két mérkőzés vár a MOL-PICK Szegedre. Ma 18 órától (élő: M4 Sport Tv, delmagyar.hu) Cegléden játszanak a K&H férfi kézilabdaligában, míg a Bajnokok Ligájában vasárnap 19 órától a svéd Kristianstad otthonában lépnek pályára.