19 év után újra bajnok az Algyő

Kerek éve volt a kapitánynak



Sebők László számára emlékezetes év lehet 2018, hiszen a csapatkapitány már édesapaként ünnepelhette a megszerzett bajnoki címet.



– Amikor megtehettük volna, nem nyertük meg a bajnokságot, olyan csapatok ellen veszítettünk pontot, akiket a papírforma alapján meg kellett volna vernünk. Innen is gratulálok a vásárhelyi fiataloknak, akik bajnokcsapatot csináltak belőlünk! Gyerekként láttam az 1999-ben megyei bajnok Algyőt, de az, hogy én is aranyérmet vehettem át azon a pályán, ahol kezdtem a labdarúgást, leírhatatlan érzés – fogalmazott Sebők László.

Az Algyő SK bajnokcsapata:

Csak az utolsó fordulóban dőlt el a Csongrád megyei I. osztály labdarúgó bajnoki címe, amelyre a Tiszaszigetnek és az Algyőnek volt esélye. Mivel a szigetiek kikaptak a Hódmezővásárhelyi FC II. vendégeként a zárófordulóban, így a szabadnapját töltő Algyő úgy lett bajnok, hogy aznap nem lépett pályára.Szombaton viszont saját pályáján, ünnepélyes keretek között is megünnepelhette a bajnoki elsőséget az algyői csapat, hiszen éremátadó ünnepséget tartottak az algyői sportcentrumban. Az Algyő legutóbb mintegy húsz éve, 1999-ben nyert megyei I. osztályú bajnokságot, a kettő között 2001-ben az NB III Alföld csoportjában is a legjobbak voltak – ez a klub fennállásnak legjobb eredménye. 2011-ben a megyei II. osztályt megnyerve jutottak fel a legjobbak közé, hét év elteltével pedig következett a most megszerzett bajnoki cím.Az éremátadó ünnepségen Algyő polgármestere, Molnár Áron úgy fogalmazott, három éve döntöttek úgy, hogy kiemelt terület legyen a sport a településen, elsősorban a gyermekek egészségének megőrzése érdekében. Úgy folytatta, az algyői csapat évek óta bizonyít azzal, hogy a dobogó közelében végez, majd címvédést kívánt a csapat számára, és köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik ehhez a sikerhez segítették a gárdát. Megjegyezte, a labdarúgók mellett az NB II-ben szereplő női kézilabdázók is aranyérmet nyertek.Az MLSZ Csongrád megyei igazgatója, Nógrádi Tibor elmondta, az algyői labdarúgás második aranykorát kezdte meg ezzel a bajnoki címmel, a mostani gárdát pedig a legutóbbi, 1998–99-es idényben megyei I. osztályt nyert bajnokcsapathoz hasonlította. Bízik abban, hogy hasonlóan az akkori csapathoz hamarosan ez az algyői együttes is NB-s bajnokságban szerepelhet. Kiemelte, olyan csapatok társaságába került az Algyő a megyei bajnoki címével, mint a Nagykanizsa vagy a Kecskemét.Juhász Sándor, az algyői klub elnöke kifejtette, egyelőre nem tudják vállalni az NB III-as indulást, de bízik benne, hogy meg tudják tartani azt a társaságot és légkört, aminek nagy szerepe volt a bajnoki cím megszerzésében.A beszédek után egyesével szólították a labdarúgókat a pódiumra, ahol átvehették az aranyérmeket, majd a csapatkapitány, Sebők László emelhette magasba a serleget. Ezt követően jöhetett a pezsgőzés, az éneklés és az ünneplés: a játékosok kiengedhették a bajnoki feszültséget és az utolsó forduló izgalmait.Siska Richárd, Szabó Gergő (kapusok). Kiss Roland, Jernei Márkó, Pénzváltó Bence, Szélpál Attila, Bella Dávid, Lajkó András, Táncos Bence, Tóth Martin, Vékes Martin, Kalapács Zoltán, Bozsóki Dániel, Kovács Milán, Csányi Péter, Takács Roland, Daróczi László, Lovas Tamás, Sebők László (mezőnyjátékosok). Masszőr: Zámbori István.Takács Zoltán.