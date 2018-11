19 góllal nyert a Szeged a Vecsés ellen

Már melegít a MOL-PICK Szeged.

Ma már Monoron játszanak. Matej Gaber a Vecsés ellen lép pályára a bajnokságban. Fotó: Alain Gadoffre

K&H férfi kézilabda liga, 9. forduló, Monor. Vezette: Bujdosó, Horváth.Kránitz - Radoszavljevics 1, Simányi 2, Benmiloud 1, Nagy, Lendvay, Antal 3.Vitáris (kapus), Vojinovics 1, Spekhardt 2, Takó 4/2, Haszilló, Vízler 2/1, Marczinkó 2.Damir Sztojanovics.Alilovic - Pedro 6, Kaspárek 3, Canellas 4/1, Bánhidi 2, Zsitnyikov 3, Sunajko 8/1.Nagy M. (kapus), Henigman 3, Källman 2, Bombac 3/2, Bodó 1, Tóth, Balogh 1, Maqueda 1.Juan Carlos Pastor.6, ill. 8 perc5/3, ill. 6/4Vitáris kétszer is véd. Ez a vége, 37-18-ra nyert a MOL-PICK Szeged.Jó a szegedi blokk.Tóth harcol ki hetest. Sunajko, 18-37.Nagy véd. Vitáris véd. Spekhardt, 18-36.Újabb remek szegedi védekezés, Tóth hibázott. Maqueda, 17-36.Bombac beállóból, 17-35.Nagy Martin tolja ki. Antal, 17-34.Kaspárek, mekkora dugó! 16-34.Ellépik a hazaiak.Nagy Martin ismét lábbal véd! Zsitnyikov micsoda csel, elszáll mindenki, 16-33.Eladja a Vecsés, Sunajko az üres kapuba, 16-32.Bombac rossz helyre passzol. Henigman - ez neki a harmadik, kiszáll - és Benmiloud 2-2 perc.Nagy véd. Källman hibázott, Nagy lábbal hárít.Vitáris véd. Újabb hazai technikai hiba. Pedrónál fújnak belemenést.Szegedi kínai, Vitáris véd. Visszaszerzi a PICK.Marczinkó, 16-31.Nagy Martin, az első bravúr!Sunajko lép meg, 15-31.Källman a vonalra lép, Vízler, 15-30.Kaspárek rossz passz. Hazai hetes, Henigman 2 perc. Érkezik Nagy Martin. Vízler kapufa.Eladja a Vecsés.Antal, majd Marczinkó, 14-29. Ilyen sem volt a meccsen, két hazai gól. Canellas vert meg mindenkit, 14-30. Hazai 2 perc.Alilovic véd, Henigman ziccer, 12-29.Marczinkó, Alilovic véd. Elveszik a Szegedtől, majd a hazaiaktól. Henigman tört be, 12-28.Canellas ellépi, Balogh 2 percet kap.Takó a szélről, 12-27. Henigman kapufa, Sunajko szerzi vissza.Jöhet a Szeged. Balogh parádés átadás, Pedro, 11-26. Pedro ziccer, 11-27.Takó, 11-25. Balogh ront ziccerben.Alilovic könnyedén. Henigman harcol ki hetest, Balogh, kihagyja, majd bevágja, 10-25.A Vecsés kezdi a második félidőt. És Sunajko, ziccer, 10-24.Friss hír, Sunajko Stefán rosszul lett, már két napja nem érezte jól magát, így nincs komoly baj, sőt a második félidőben már ott volt a pályán.Vecsési hetes. Takó, 10-23.Källman zunderét védi a hazai kapus.Vízler, 8-22. Kaspárek, majd Simányi, 9-23.Jó a szegedi blokk, Bombac passza nem jó, hazai hetes.Ellépi Haszilló. Kaspárek kapufa, de marad a PICK-nél. Källman behúzza a rövidbe, 7-22.Bombac nagy labda, Källman, Kránitz bravúrral véd.Henigman 2 perc. Hazai hetes. Takó, 7-21.Bombac a pipába, 6-21. Elveszíti a Vecsés, a Szeged eladja.Ellépik a hazaiak, Bodó hetest harcol ki.Haszilló megy bele. Bodó beállóból, 6-20.Szegedi hetes, Bombac, 6-18. Radoszavljevics 2 perc. Alilovic véd. Pedro a szélről, 6-19.Spekhardt beállóból, 6-16. Zsitnyikov a blokkba, a levegőben összeszedi, bevágja, 6-17.Pedro szerzett labdát, Källman vágja be, 5-16.Bombac nagy átadás, Kaspárek, 5-15.Hazai hetest, Radoszavljevics fölé.Remek játék, Pedro telibe találja a kapust. Bánhidi, nem tudják tartani, 5-14.Simányi tört be, 4-12. Bánhidi fordult be, 4-13. Radoszavljevics, 5-13. Sunajkót kell ápolni. Rosszul van hányt is, nem szép látvány. Áll a játék.Canellas harcol ki hetest, ő lövi, kapufa. Pedro, mint a gyorsvonat, 3-12.Kaspárek zúgó kapufa, eladja a Vecsés.Egy újabb könnyű gól, Sunajko, 3-11.Sunajko robog, 3-9. Most Pedro megy ziccerben, 3-10.Benmiloud beállóból, Sunajko a szélről, 3-8.Vojinovics tört be, 2-6. Canellas a kezek a között, 2-7.Egy újabb remek szegedi védekezés, Kránitz véd.Bánhidi harcol ki hetest, Canellas, 1-6. Alilovic véd. Eladja a labdát a Szeged.Canellas szerzett labdát, önzetlen, Pedro vágja be, 0-5. Időt kér a Vecsés. Nagy az öröm, Antal szépít, 1-5.Canellas szerzett labdát. Sunajko hibázott. Marad a Szegednél. Canellas, talpról, 0-4.Kránitz véd, labdát szerzett a PICK, Sunajko, 0-3.Henigman marad fent, 0-2. Elveszik a hazaiktól a labdát.A Szeged kezd, Zsitnyikov gyorsan a kapuba talál, 0-1.Kezdődik a bemutatás. Sporttörténeti pillanat lesz a mai meccs, hiszen a két csapat még sohasem találkozott egymással az NB I-ben.Már mindkét csapat melegít. Lassan megtelik a csarnok. A Toyota Kovács - Monoron van a székhelyük -, a MOL-PICK Szeged támogatói is készültek a meccsre, a munkatársaik kék pólóban - 80-an lesznek - szurkolnak.Alen Blazevic, Matej Gaber és Stefan Sigurmannsson maradt ki a keretből, bekerült Nagy Martin, Sunajko Stefán és Tóth József. Egyelőre 15 játékos neve szerepel a listán, Marin Sego és Mario Sostaric közül kerülhet ki a 16. játékos.Üdvözlünk mindenkit Monorról, ahol a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata a Vecsés ellen játszik a K&H férfi kézilabda ligában. Csodaszép a csarnok, amelyet a közelmúltban adtak át.Mindenki szomorú volt Párizsban, a lefújás után. A MOL- PICK Szeged férfi kézilabdacsapata első vereségét szenvedte el az idényben, 13 meccsen keresztül hibátlan volt a mutatója, a világhírű Paris SG azonban 33–31-re nyert, így odalett a remek sorozat.Az élet nem áll meg, a szegedi szurkolók Párizsban, a csarnok mellett tapssal és pacsival üdvözölték a fiúkat, és ez erőt ad a folytatáshoz. A 6. forduló krónikájához tartozik, hogy Mario Sostaric kínaiból elért találata bekerült az öt legszebb gól közé. A szlovén szélső Bodó Richárd passzát egy kézzel fogta meg a levegőben, majd vágta Corrales mellett a kapuba. Zseniális gól volt.Párizsból nem jött haza a magyar bajnok, az éjszakát Dabason töltötte. Ez sem véletlen, mert ma 18.30-kor a K&H-ligában Monoron, az újonc Vecsés ellen lép pályára. A győzelem a kötelező házi feladat kategóriába tartozik.A vecsésiek legismertebb játékosa az a Lendvay Péter, aki a PICK-kel magyarkupa- győztes volt. A 42. életévét taposó irányító még mindig eredményesen játszik, csapata egyik legjobbja.Nemcsak ez a mérkőzés vár a Szegedre a héten. Szombaton Dániába repül a társaság, vasárnap a VELUX EHF Bajnokok Ligája B csoportjában, a 7. fordulóban a Skjern vendége lesz a magyar csapat. A dán együttessel szemben a nemzetközi porondon még nem játszott a Szeged, ez lesz a BL-ben az egymás elleni premier.A mai monori bajnokiról a delmagyar.hu szöveges online tudósításban számol be.