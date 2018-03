2022-ben is vb lesz a Maty-éren

Az ICF a 2022-es felnőtt vb házigazdáját is megválasztotta, amely Dartmouth lesz. A kanadai város harmadszor lesz a világbajnokság otthona, korábban 1997-ben és 2009- ben volt ezen a helyszínen az év legjelentősebb versenye. Ugyanebben az évben a szlalom-világbajnokság Augsburgban, a felnőttek maratoni vb-je a portugáliai Ponte de Limában, a vadvízi és a kajakpóló-világbajnokság Franciaországban lesz, a sárkányhajó szakág legjobbjai pedig Ukrajnában versenyeznek majd.



– A magyar sport és azon belül a mi sportágunk világszintű megbecsültségét mutatja, hogy ismét ilyen rangos verseny lesz Szegeden – nyilatkozta a Magyar Kajak-Kenu Szövetség honlapjának Makrai Csaba utánpótlás szövetségi kapitány. – A hazai utánpótlásnak nagy lehetőség ez, hiszen a jelenlegi 12–17 éveseink számára óriási motivációt jelenthet, hogy 5 év múlva ifiként vagy akár U23-as versenyzőként hazai közönség előtt szerepelhetnek, ha kijutnak a világbajnokságra.



A szövetség elnöke is hatalmas sikernek tartja, hogy Szeged újabb fontos világbajnokság otthona lesz. Schmidt Gábor bízik abban, hogy rövidesen a szlalom szakágak legjobbjai is versenyezhetnek majd Magyarországon.



– Az ICF döntése kiemelkedő sportdiplomáciai siker számunkra. A 2005-ben és 2014-ben megrendezett szegedi verseny után korcsoportok kaptak szárnyakat, és az utánpótlás vb-n elért jó eredmény után rövidesen berobbantak a felnőtt nemzetközi mezőnybe is – mondta Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke.



Az idén májusban felnőtt gyorsasági világkupának otthont adó Szegedi Olimpiai Központ fejlesztése folyamatosan zajlik, jövőre pedig a nemzetközi kajak-kenu sportág legrangosabb regattájának, a felnőtt olimpiai kvalifikációs világbajnokságnak ad otthont a Maty-éri pálya.