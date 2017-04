20.45-től online: PSG-MOL-Pick Szeged

A PSG játékosai.

VELUX EHF Bajnokok Ligája, negyeddöntő, visszavágó, Párizs, Stade Pierre de Coubertin. Vezeti: Nikolics, Sztojkovics (szerbek).Már a csarnokban a Szeged. Gyalog jött át a csapat a szállodából. Remek az idő továbbra is, tele lesz az aréna, 3200 néző szurkol majd.

MOL-Pick Szeged szurkolók az Eiffel toronynál.

Továbbra is remek az idő a francia fővárosban. A csapat délelőtt edzett, 1 óra 10 perces foglalkozást vezényelt Juan Carlos Pastor. Szokásos módon zárult a foglalkozás, a spanyol mester szólt a játékosokhoz, egy motivációs monológot tartott.Párizs látványosságainál a szokásos hétvégi kép fogadott, rengeteg turista mindenütt, így Notre Dame és az Eiffel torony előtt előtt is sokan álltak sorba, hogy bejussanak.Rendőrök, felfegyverzett katonák mindenhol, minden utcán találkozni velük. Egyre több MOL-Pick Szeged szurkoló érkezik meg, többükkel lehetett találkozni a centrumban.

Krivokapics, Bánhidi és Bodó beszélget a landolás után.

8.30: Napsütésre ébredt a MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata szombat reggel Párizsban, a Boulogne külvárosában. Igaz, egyelőre 6 fok van, de mára 15 Celsius fokot jósolnak, és jó időt. Az időjárással nem sokat foglalkozik a magyar csapat, hiszen este komoly erőpróba vár majd rá, 20.45-kor következik a Paris SG elleni BL-visszavágó a negyeddöntőben. Az első meccsen Szegeden 30-27-re nyert a PSG, így nagy lépést tettek a franciák a kölni négyes döntőbe jutásért.Az a 16-os szegedi keret veszi fel a küzdelmet, amely Szegeden is szerepelt, egyedül Alen Blazevic a sérült. José Manuel Sierrának lesz különleges a meccs, hiszen a remek formában védő kapus 2 évet játszott a PSG-ben. Matej Gaber pedig a Montpellier játékosaként élt meg nagy csatákat.A reggeli után 10.50-kor indul edzeni a csapat. Gyalog! A Mercure Hotel közvetlenül a csarnok mellett van, így nem kell sokat utazni. Így is péntek este rendesen bedugult Párizs, a repülőtértől még 1 órát buszozott a csapat. Az úton minden rendben volt, most délután indult a társaság, délelőtt még az újszegedi sportcsarnokban edzett.- Pastor edzőnél nem létezik olyan - nyilatkozta a remek formában kézilabdázó spanyol szélső Pedro Rodriguez -, hogy ne vegyünk komolyan egy meccset, feladjuk a továbbjutást. Hátrányban vagyunk, de mi a győzelemre, a továbbjutásra játszunk. Elemeztük a hibáinkat, ha ezek leszűkítjük, akkor lehet esélyünk a bombaerős PSG ellen.A meccset a Sport 1 TV élőben közvetíti, a delmagyar.hu szöveges online tudósítással jelentkezik.