21 perces gólcsenje volt a Szegednek - Pont nélkül zártak

A férfi vízilabda OB I alapszakaszának zárófordulójában a ContiTech Szeged nem reménykedhetett bravúrban, hiszen pont nélkül állt és azt a Miskolcot fogadta, amely az Európa-kupában elődöntőig menetelt. A játék képe viszont az első percekben egyáltalán nem a papírformát tükrözte: a Tisza-partiak lelkes és koncentrált védekezéssel lepték meg ellenfelelüket, sőt, támadásban is szép akciókat vezettek. Az egyébként jól megszervezett védekezést egy-két egyéni hiba tarkította, így sok, azaz négy gólt kapott a Szeged az első negyedben, de a hozzáállása olyan volt, amilyet idén még nem is láttunk a fiúktól.



A hatodik gólt kapva a mérkőzés 13. percében elszállni látszott a lelkesedés, csendesebbek lettek az addig aktívabban kommunikáló hazaiak. Nem a Miskolc volt az első csapat, amely a Szeged ellen a második negyedet nyomta meg, többek között sokkal szorosabb védekezéssel, a kapu közelébe is alig engedték a Varga-legénységet, így 3–0-ás játékrésszel el is döntötték a bajnoki pontok sorsát, amiből az alapszakaszban egy sem jutott a Szegednek. A java viszont csak most jön, hiszen szombaton már kezdődik is az középszakasz, a ContiTech idegenben kezdi szereplését, majd az osztályozókon szeretné kiharcolni a bennmaradást.



A folytatásban csak a különbség volt kérdéses. A Miskolc két ötméterest is kihagyott, a Szeged pedig 21 perces gólcsendet könyvelhetett el, így végül 18–5-re kapott ki.



Varga Péter: – Azt kértem a fiúktól, hogy eredménytől független küzdjenek, harcoljanak, de a mérkőzés középső részében védekezésben megmutatkozott az aggresszivitásunk hiánya, ezen javítani kell.



ContiTech Szeged–Miskolc 5–18 (2–4, 0–3, 0–5, 3–6)

Férfi vízilabda OB I, 14. forduló. Szeged, újszegedi sportuszoda, 100 néző. Vezette: Marnitz, Csizmadia.

ContiTech Szeged Diapolo: Leposa (10 védés) – Baróthy, Berki 1, KORBÁN 3, Szilvasán P., Vidovics, FODOR 1. Csere: Irmes, Farkas, Zsigri, Micskics. Vezetőedző: Varga Péter.

Miskolc: Kósik (10 védés) – Nagy, BOWEN 5, Vadovics 1, MISICS 5, Milicsics 1, Halek. Csere: Sánta 2, Hornyák, Berta 2, Jakab, Lukács, KUZMENKO 2. Vezetőedző: Sike József.

Gól – emberelőnyből: 6/1, ill. 5/2.

Ötméteresből: 1/1, ill. 2/0.

Kipontozódott: Baróthy.