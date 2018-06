23 évesen az MTK stábjában? Hogy csinálta? A világszerte elismert taktikai elemzőt, Beregi Istvánt a vb-ről is kérdeztük

Az M4 Sport is rendszeresen hívja szakértőnek. Autodidakta módon tanulta ki a szakmát. Fotó: M4 Sport

– Autodidakta módon, miután nem vettek fel az edzőképzésre. A Twitteren elkezdtem a nemzetközi szakértőkkel megismerkedni, látták, hogy van affinitásom hozzá, a blogomon és a magyar médiumokban megjelent pár elemzésem, így jelentkeztem az MTK-nál, pont videóelemzőt kerestek. Ezek után minden olyan fiatalt bátorítok hasonló önképzésre, akit lázba hoz a futball. Sok elemzés olvasásával és egy nagy adag szorgalommal bárki építhet ilyen karriert, ehhez minden eszköz adott az interneten.– A rendelkezésre álló felvételekkel a saját csapatom és az ellenfelek játékát kell kiveséznem, és erről adok riportokat a vezetőedzőnek, valamint egyéni képzésben a játékosoknak is. A magunk mögött hagyott szezont az NB II-ben töltöttük, ahol domináltunk, így ki tudtuk használni az idényt a saját játékunk tökéletesítésére. Munkám során az ellenfeleknél minden jellemző egyéni és csapatmozgást kielemzek, és javaslatokat adok, hogy ezekre miként lenne érdemes reagálni.– Hogyne, én például pont a Manchester City videóanyagait szoktam rendszeresen elkérni, hiszen a külföldi kollégák felülről készített felvételeket is biztosítanak, amelyekből sokkal átláthatóbb a játék, mint a tévéközvetítésekben. Ezeket aztán meg tudom mutatni az MTK játékosainak, akik nyilván motiváltak abban, hogy ilyen módon Premier League-klasszisoktól tanuljanak. Sztárok mozdulataival tudom illusztrálni, hogy bizonyos helyzetekben mikor indítsanak el egy mozgást, milyen ütemben induljanak, milyen testpozícióban várják a labdát, merre nézzenek. A játékosok ilyenkor érzik, hogy a legapróbb részletekig foglalkozunk velük.– Stabil csapatjátéka volt a Szegednek, a védekezése kifejezetten jó volt, de sokszor túlzottan is a biztonságra törekedett. Labdabirtoklás esetén kerülték a kockázatosabb passzokat, ami sokszor inkább káros volt, mint hasznos. Ennek ugyanis túl sok döntetlen lett az eredménye, amivel nem lehetett előrelépni.– Szerintem az alapvető taktikai rendszert meg lehet tartani, többek között ezért is eshetett a választás Hierróra, aki sportigazgatóként ismeri a felállást. Ettől persze borulhat is a taktika, hiszen ha Hierro csak egy poszton is másra számít, mint elődje, akkor az egész csapatra hatással lesz.– A labdabirtoklásra építő csapatok dominálhatnak, de ez nem jelenti azt, hogy mondjuk több gólt látunk, mint az előző vb-n. A modern futball letámadó része például jóval kevésbé dominál majd, mint mondjuk amit a Klopp- és Guardiola-csapatoknál megszoktunk, egy ilyen tornán ugyanis be kell osztani az erőt, a csoportmeccseken végképp spórolni kell, amennyire lehet. Az viszont lehetséges, hogy a korábbinál több olyan kevésbé esélyes válogatott lesz, amely a sok passzra akar építeni.– Az angolokhoz beáramlott szellemi tőke Gareth Soutgate munkájára is hatással volt, de kénytelen is alkalmazkodni, hiszen a számításba vehető játékosai közül sokak szerepe megváltozott, például a City vagy a Spurs játékosainál. Ez az irány az angolokat is arra késztette, hogy álljanak át a háromvédős rendszerre, amit majd érdemes lesz figyelni több válogatottnál is. Ezzel a felállással lehet legjobban védekező csapdákat állítani, vagyis bizonyos területekre, főként az oldalvonal környékére kényszeríteni a passzokat, majd ott letámadni az embereket, így labdát szerezni.– Egyet nem tudok mondani, mert szerintem a német, a spanyol és a brazil is egyaránt remek kerettel rendelkezik, emellett egyaránt képes labdatartással dominálni a meccseket, ami győztes taktika lehet ezen a vb-n, de csak a legjobbak tudják ezt végigvinni.