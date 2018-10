25 Csongrád megyei úszó indul a budapesti világkupán - Sztárokkal együtt bizonyíthatnak tehetségeink a Duna Arénában

Ugrai Panna négy számban indul. Fotó: Frank Yvette

A hazai úszósport számára holnap véget ér a visszaszámlálás, hiszen az év legnagyobb magyar rendezésű eseménye, a FINA világkupa negyedik, budapesti állomása startol a Duna Arénában. A fővárosi rendezés egyik előnye, hogy Magyarországot nem csak a legnagyobb sztárok képviselhetik: a házigazda nemzet tehetségei szintidők teljesítésével indulási jogot kapnak. Az előírt időket pedig Csongrád megyéből sokan teljesítették: 25 úszó képviseli régiónkat a világkupán.Óriási élmény lesz ez számukra, hiszen a sportág legnagyobb klasszisaival együtt bizonyíthatnak. Az indulók között hat egyéni olimpiai bajnok van (Hosszú Katinka, Sarah Sjöström, Mireia Belmonte, Ranomi Kromowidjojo, Mac Horton, Chad Le Clos), és hazánk legjobbjai közül a 400. világkupaérmére hajtó Iron Lady mellett Cseh László, Verrasztó Dávid, Jakabos Zsuzsanna, Kapás Boglárka és Kenderesi Tamás is ott lesz. A nagyobb nevek közül tehát csak az elmúlt hetekben egyaránt Hódmezővásárhelyen edzőtáborozó Késely Ajna és Milák Kristóf hiányzik majd, ők az ifjúsági olimpián indulnak a héten.A sztárok névsora ezzel pedig nem ér véget, hiszen a 2000-es olimpián legendássá vált egyenlítői-guineai úszó, „Eric, az angolna", vagyis Eric Moussambani Malonga holnap hírességekkel méri össze tudását, többek között Baji Balázs, Berki Krisztián, Liu Shaolin Sándor és Torghelle Sándor indul vele egy futamban.Visszatérve a régiónkra: a legnépesebb Csongrád megyei csapattal a Haász SZUE rendelkezik, a szegedi egyesületet 6 lány (Fábián Fanni, Vas Luca, Fábián Bettina, Bajusz Petra, Balla Rebeka, Pádár Nikolett) és 6 fiú (Farkas Tamás, Fábián Milán, Slíz Bálint, Ulrich Botond, Szabó Bálint, Lőrincz Ádám) képviseli a várhatóan telt házas Duna Arénában.– A világkupa remek felkészülés lesz a rövidpályás országos bajnokságra, épp ezért sorozatterhelést kapnak versenyzőink, mindenki kilenc számban indul. Az esemény időzítése tökéletes, hiszen pont az újszegedi sátorbontás hetében rendezik. Fiatalokat indítunk, akiktől egy ilyen felnőtt nemzetközi mezőnyben nem is lehetnek nagy elvárásaink. Nincs tétje számukra a versenynek, de remekül illeszkedik a felkészülésükbe, és megtapasztalják, hogy milyen egy ilyen telt házas, nagy eseményen szerepelni – mondta Gellért Gábor vezetőedző, és a többi Csongrád megyei klub is hasonlóan áll a versenyhez: a tapasztalatszerzés a fő cél, és persze egy motiváló élmény szerzése.A NICS-HSÚVC négy felnőtt korú úszó mellett hat fiatallal indul a világkupán. A hódmezővásárhelyi lányok közül Szőke Zita vállalja a legtöbb versenyszámot, 50, 100 és 200 méter gyorson, valamint 200 méter vegyesen is rajtkőre áll. Kerecsen Gerle 50 és 100 méter mellen, Dohányos Annamária 50, 100 és 200 méter mellen, Szabó Orsolya Adél 50 és 100 méter háton, míg Batta Orsolya 50 méter pillangón és 100 méter gyorson indul. Az idei Európa-bajnokságon 50 és 100 méteres mellúszásban is döntős Szilágyi Csaba éremszerzésre hajt. A klub újdonsült szenior Európa-bajnoka, Szabó Tamás 50 méter mellen startol. A mellúszó csapatot Süli Ákos, Pertich Zsombor és Matejdesz Máté teszi teljessé, mindhárman ott lesznek 50 és 100 méter mellen, utóbbi kettő a 200 méteres távon is.A Hód Úszó SE nagy reménysége, a nyolcszoros korosztályos magyar bajnok, Ugrai Panna négy számban próbálja ki magát, vegyes- és hátúszásban egyaránt indul a 100 és 200 méteres távon. Számára az egyik legfontosabb a nemzetközi légkör megszokása, hiszen a következő években sok ilyen eseményen indulhat majd, ha ugyanolyan alázattal, szorgalommal és eredményességgel folytatja sportkarrierjét, mint eddig tette.A Szentesi Városi Úszó Club színeiben két ifjú sportoló indul: Csatlós Flóra és Szabó Dániel egyaránt 50 méter mellen teljesítette a szintidőt, így a sprinterek között állhatnak rajthoz.