25 medál: íme a Haász SZUE nemzetközi éremkollekciója - szorgalom és tudatos munka a sikerük titka

Aranylány. Fábián Fanni jubileumi érmet szerzett Szegednek. Fotó: Török János

– A fokozatosság elvét betartva, szisztematikus munkával és a gyerekek szorgalmával jutottunk idáig – reagált Gellért Gábor, amikor rámutattunk: Fábián Fanni aranyérme – az Európa-bajnoki címvédő 4×200 méteres junior leány gyorsváltó tagjaként szerezte – a Haász SZUE 25. nemzetközi érme is egyben.– Büszkék vagyunk erre, és arra is, hogy ezt nívós iskolák jó tanulói érték el, az úszótechnika mellett nálunk az elme csiszolása is alapelv – fogalmazott a vezetőedző a szegedi úszóegyesület jubileuma kapcsán.A nyílt vízi úszók szövetségi kapitányaként is dolgozó szakember piramismodellként szokta emlegetni a munkát. Ennek a piramisnak az alja a legfontosabb. – Növendékeink többsége nálunk tanulja meg az alapokat. Az edzőink tehát oktatók is egyben, így később a munkájuk nem abból áll, hogy rossz beidegződéseket tüntessenek el. Az oktatás során megismerjük a gyerekek és a szülők motivációját és elhivatottságát is, ez a tehetségek szűréséhez jól jön – árulta el korábban a tréner, aki kiemelte: Molnár János, Paksi Tibor, Balla Péter, Nagy Attila Imre és Táczi Zsolt együttes munkája kell ahhoz, hogy ez ilyen eredménysorra vezessen.– Fábián Fanni példája is mutatja, hogy alázatos munkával összejön a nemzetközi dobogó. Ha azt mondom, hogy összesen két edzésről hiányzott, akkor talán sokat is mondtam. Jó adottságú, végtelenül szorgalmas úszó és remek versenyzőtípus, hiszen elképesztő energiákat tud mozgósítani – dicsérte tanítványát Gellért Gábor.A címvédő váltóval második Eb-aranyát szerző Fábián Fanni maga is értékelte a versenyt.– Vállsérülésem miatt nagyon izgultam, ráadásul én voltam a legfiatalabb a váltóban, ezért úgy éreztem, nekem kell a legjobban hajtani. A döntő előtt megvolt a rituálénk, ahol Késely Ajnáékkal kiabáltuk, hogy „Hajrá", az edzőink pedig azt, hogy „magyarok". Óriási erőt adott, végül egy századot javítottam is az egyéni csúcsomon.