27 úszó képviseli Csongrád megyét az ob-n

Nem gondoltuk, hogy a Debrecenben ma kezdődő úszó országos bajnokság felvezetését ezzel a hírrel kell indítanunk, de elsőbbséget élvez: Gyurta Dániel bejelentette visszavonulását. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok úszó a Komjádi uszodában sajtótájékoztató keretében indokolta döntését. – Talán életem legnehezebb pillanata ez most, de be kellett látnom, hogy azt a sok nehézséget, ami az utóbbi időben hátráltatott, nem tudom legyőzni – mondta a 28 éves klasszis versenyző, könnyeivel küszködve. Hozzátette, hogy a sikertelen riói olimpia (17. hely) után ez még meg sem fordult



a fejében, azon volt, hogy a 2017-es budapesti vb-n sikeres legyen. A hazai világbajnokságon azonban nem tudott egyéniben finálét úszni. Elárulta: a háta már a tavalyi vb előtt három-négy héttel komolyan megsérült, a térde és combja sem volt rendben.



És akkor térjünk a ma rajtoló ob-ra: Csongrád megyét 27 sportoló képviseli majd a debreceni megmérettetésen, közülük sokan döntőre esélyesek.



A fináléba kerülés a Haász SZUE tízfős csapatának minden tagjától várható, hiszen a szegediek hagyományosan erősek váltóban. Két éve a 4×200 méteres női gyorsváltó bronzérmes lett, és a hölgyek most is medálra hajtanak. A világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes Olasz Anna mellett Fábián Fanni, Bonecz Boglárka, Vas Luca és Szilvási Gréta természetesen több egyéni számban is rajthoz áll, főleg gyors- és pillangóúszásban, illetve Szilvási vegyesúszóként is bizonyítja majd tehetségét. Gellért Gábor tanítványainak egyéniben is van esélyük A döntőket és ott szép helyezéseket elérni, míg a férficsapat tagjai (Farkas Tamás, Fábián Milán, Ulrich Botond, Szabó Bálint, Lőrinc Ádám) inkább a váltókra koncentrálnak, de ők is indulnak egyéniben.



A NICS-HSÚVC is nagy reményekkel készült, hiszen a tavalyi rövidpályás ob-n bajnoki címet szerző Szilágyi Csaba éremesélyesként indul – főleg 50 és 100 méter mellen lehet sansza a dobogóra –, a vajdasági versenyző mellett Szabó Sebastian és Szabó Tamás képviseli a rutint, a 14 fős hódmezővásárhelyi küldöttség többi szereplője nagyon fiatal, akik a tapasztalatszerzés jegyében vesznek részt a debreceni viadalon. Bán Sándor vezetőedző szeretné a klubok közötti pontversenyben a legjobb 15 között látni az egyesületet.



A Hód Úszó SE-t Ugrai Panna képviseli. A 14 éves tehetség úgy halmozza a számokat, ahogy az ob-n ezúttal nem induló Hosszú Katinka szokta: Ádándi-Kiss Gyula tanítványa 50 méteren megméreti magát háton, gyorson és pillangón is, 100 és 200 méter háton – utóbbi számban az A döntőre is esélyes lehet –, 100 méter pillangón, valamint 200 méter vegyesen is bizonyít.



A Szentesi Városi Úszó Club színeiben Csatlós Flóra és Szaszkó Zorka indulnak, a 15 esztendős versenyzők mellúszószámokban neveztek, B döntős szereplésekre pályáznak, tapasztalatszerzés céljából – árulta el Vincze Edit vezetőedző.