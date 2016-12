30. Kék Mókus-kupa: változni és változtatni kell

Remek meccsek – kevés néző. Megszokott szervezés és helyszínek – kevés csapat. Tradíció, hagyomány – fakuló nimbusz. A 30. Kék Mókus-kupa ezekkel a kontrasztokkal pontosan leképezte a jövőjével kapcsolatos gondokat. Gálaprogram sztárokkal Megint sikerült egy olyan gálával befejezni a 30. Kék Mókus- kupát, amely sok igényt kielégített. A helyosztókon valóban a legjobbak léptek pályára, és valóban olyan játékosokat láthattunk, akiknek élmény látni a játékát. A Hacker Gábor rehabilitációjának segítésére összehozott jótékonysági meccsen pedig hazai szinten is nívós játékosok (Gyömbér Gábor, Völgyi Dániel, Szivacski Donát, Zsótér Dániel, Szélpál Norbert, Molnár F. Tamás, illetve Máté Péter, Magyar György) szórakoztattak.



A nézőszámra mégsem lehetett elmondani, hogy elfogadható. A fizetőszurkolók száma nem érte el a 300-at, a csapatokkal és a belépőhöz jutókkal együtt pedig nagyjából 600 fő volt az állandó létszám – a 800 forintos ár nem igazán magyarázhatja ezt, hiszen a büfében a sör körülbelül ezen összeg fele volt. Két sör árát sajnáljuk egy egész délutános programért? Lehet, de még ez a kis létszámú tábor sem tudott lelkesedni, egy szép mozdulat vagy támadás után tapsolni. Év vége? A napi gondok? Apátia? Csak a komfortzónát kellene egy kicsit megbolygatni, és akkor talán jól is érezné magát a drukker. Kevés a csapat Nagyon kevés olyan eseményt szerveznek környezetünkben, amely harminc éve létezik. Ez alól a szegedi kispályás labdarúgótorna, a Kék Mókus-kupa kivétel. Valamiért megérte ezt a szép kort: például a téli szünetben is változatos mozgáslehetőséget biztosít a nagypályás játékosoknak, baráti társaságokat „ránt össze", szórakoztat. Ám a tendencia szembeötlő: elfogytak a hétközi kispályás tornák (Radnóti-hétfők, Szeged városi alapfokú bajnokság, vasárnapi Kisstadion-kupa), ezáltal eltűntek a csapatok és azok a szponzorok, vezetők is, akik összetartották az együtteseket. Így fordulhatott elő, hogy az egykori 50 helyett ezúttal csak 12 csapat nevezett a –35-ös kategóriába. A rutinos játékosok tudják, mit jelent a Kék Mókus- kupa, neveznek is, a fiatalok viszont elfogytak. Pozitív összkép Az összkép azért még így is pozitív. Aki akarta, megmozgatta magát, azt tette, amit szeret, és helyet csinált karácsony előtt a bejglinek, a töltött káposztának – nem beszélve a győztesekről, akiknek idén 150 ezer forint pénzdíj is járt. És aki akarta, jól is érezte magát. De azt mindenkinek figyelembe kell vennie, ha a létszámcsökkenés, az érdektelenség így folytatódik, hamarosan meg- szűnik a torna. Még tíz évet már nem látunk benne, de lehet, hogy az egy év múlva esedékes torna is veszélyben van. Változni és változtatni kell – ezt a szervezők már tudják.