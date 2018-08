33 ob-érem: szép jövő előtt a megyei úszótehetségek: a vásárhelyi és szegedi egyesületek tele vannak reménységekkel

Jól szerepeltek a vásárhelyiek az országos bajnokságokon. Fotó: NICS-HSÚVC

Május végétől július végéig szokás szerint igazi versenydömpinget rendezett a Magyar Úszó Szövetség, hiszen öt korosztályos országos bajnokságra is sor került ebben az időszakban. Mindez Hódmezővásárhelyen kezdődött, hiszen a Gyarmati Dezső Sportuszoda adott otthont az ifjúsági ob-nak. Később a cápa, delfin gyermek és serdülő elnevezésű korosztályok seregszemléjét is megrendezték, Csongrád megye úszóklubjai pedig fantasztikus nyári szezont zártak: az öt megmérettetésen összesen 33 érmes helyezésük volt.Az ifjúsági mezőnyben Szőke Zita emelkedett ki a régió tehetségei közül, a cápák között Szatmári Máté, a delfineknél Fábián Lázár, a gyermekeknél pedig Pádár Nikolett volt Csongrád megye legeredményesebb úszója, a 13 megyei érmet hozó serdülő ob-n pedig Ugrai Panna, Szőke Zita, Dohányos Annamária és Fábián Bettina is megérdemli, hogy kiemeljük a teljesítményét.A Haász SZUE színeiben Pádár Nikolett nem akármilyen nyarat produkált: a kecskeméti gyermek ob-ről 6 éremmel, köztük két bajnoki címmel tért haza, majd a serdülő ob-n is bronzéremhez segített egy szegedi váltót, és az ifjúsági bajnokságon is majdnem dobogós lett egy kvartettel.A Hód Úszó SE legnagyobb reménysége Ugrai Panna, aki 14 éves kora ellenére az ifjúsági ob-n hat számban is döntőbe került, egyszer közel volt a dobogóhoz is, saját korosztályában pedig négy érmet, köztük két bajnoki címet szerzett a serdülők között.– Látszik, hogy nagy tehetség, és ez számomra is kihívást jelent, hiszen most kell résen lenni, egy fokozattal feljebb kapcsolni, ahogy az elmúlt években Késely Ajna is tette – mondta a hódmezővásárhelyi Ugrai Pannáról edzője, Ádándi-Kiss Gyula.– Érezni kell, hogy hol vannak a határai, nem szabad túlhajtani. Szisztematikus munkával izgalmas időszak elé nézhet, és ebben segít, hogy nagyon okos lány, és persze az is, hogy szülei is mindenben támogatják.A NICS-HSÚVC utánpótlásából több, korábban már kiemelt versenyző is remekelt, és ennek is köszönhető, hogy egyéni mellett váltószámokban is szép eredményeket ért el a másik hódmezővásárhelyi klub.– Szőke Zitát csak azért emelném ki a többiek közül, mert óriási munkát végzett, volt olyan napja, amikor ötször is 58 másodpercen belül teljesített 100 méter gyorson, az egyik érmét pedig szakadt dresszel érte el – nyilatkozta Bán Sándor, a NICS-HSÚVC vezetőedzője. – Mindenki szép eredményekkel hálálta meg a támogatók és a szülők segítségét, a 2000-es évek elején született sportolóink bizonyították a tehetségüket, szép jövő állhat előttük, és izgatottan várhatják a jövő évi budapesti ifjúsági világbajnokságot.A Szentesi Városi Úszó Club is említést érdemel – még ha idén nem is jött össze az érem –, Csatlós Flóra és Horváth Noel révén három döntős helyezéssel is büszkélkedhet a Kurca-parti egyesület, ahol közel 170 gyermekkel foglalkoznak, köztük 50 igazolt versenyzővel.A vízilabda egyik hazai szentélyében ezek megsüvegelendő számok.Csongrád megyei döntős eredmények az idei korosztályos országos bajnokságokonHód Úszó SE: Ugrai Panna: 100 m hát: 4. hely, 50 m gyors: 8. hely, 200 m vegyes: 4. hely, 200 m hát: 5. hely, 50 m hát: 6. hely; NICS-HSÚVC: Szőke Zita: 50 m gyors: 1. hely, 50 m pillangó: 4. hely, 100 m gyors. 6. hely, 200 m gyors: 7. hely, Pertich Zsombor: 100 m mell: 5. hely, 50 m mell: 4. hely, Matejdesz Máté: 100 m mell: 7. hely, 200 m mell: 7. hely, 50 m mell: 6. hely, Batta Orsolya: 50 m pillangó: 5. hely, Szabó Orsolya: 100 m hát: 8. hely, 50 m hát: 7. hely, Hajagos Adriel: 50 m pillangó: 5. hely, Zaka Maja: 200 m mell: 8. hely, Dohányos Annamária: 200 m mell: 6. hely, 50 m mell: 7. hely, váltók: 4×100 m mix gyors: 8. hely (Hajagos Adriel, Pertich Zsombor, Batta Orsi, Szőke Zita), 4×200 m leány gyors: 7. hely (Zaka Maja, Szabó Orsolya, Batta Orsolya, Szőke Zita), 4×100 m leány gyors: 6. hely (Batta Orsolya, Zaka Maja, Dér Teodóra, Szőke Zita), 4×100 mix vegyes: 4. hely (Szabó Orsolya, Pertich Zsombor, Hajagos Adrienn, Szőke Zita), 4×100 m leány vegyes: 2. hely (Szabó Orsolya, Dohányos Annamária, Batta Orsolya, Szőke Zita), 4×100 m fiú vegyes: 4. hely (Márki Zalán, Matejdesz Máté, Hajagos Adriel, Pertich Zsombor); Haász SZUE: Fábián Fanni: 100 m gyors: 4. hely, 200 m gyors: 3. hely, 400 m gyors: 4. hely, 800 m gyors: 4. hely, Fábián Milán: 400 m gyors: 7. hely, 800 m gyors: 7. hely, 1500 m gyors: 7. hely, Ulrich Botond: 100 m gyors: 7. hely, váltók: 4×100 m mix gyors: 5. hely (Ulrich Botond, Fábián Milán, Fábián Bettina, Fábián Fanni), 4×200 m fiú gyors: 2. hely (Ulrich Botond, Szabó Bálint, Slíz Bálint, Fábián Milán), 4×200 m leány gyors: 4. hely (Fábián Fanni, Fábián Bettina, Balla Rebeka, Pádár Nikoletta), 4×100 m fiú gyors: 5. hely (Ulrich Botond, Fábián Milán, Szabó Bálint, Slíz Bálint), 4×100 m leány gyors: 7. hely (Fábián Fanni, Fábián Bettina, Balla Rebeka, Pádár Nikoletta).Hód Úszó SE: Horváth Ákos: 200 m pillangó: 8. hely; NICS-HSÚVC: Szatmári Máté: 100 m mell: 2. hely, 200 m mell: 1. hely, Kis Noel: 400 m gyors: 4. hely, 200 m hát: 5. hely, 200 m gyors: 6. hely, Musa Márk: 200 m gyors: 8. hely, váltók: 4×200 m fiú gyors: 8. hely (Kis Noel, Kardos Marcell, Musa Márk, Szatmári Máté), 4×100 m fiú vegyes: 6 hely (Musa Mark, Szatmári Máté, Kis Noel. Kardos Marcell); Haász SZUE: Szaszkó Szilárd: 50 m gyors: 8. hely, 100 m gyors: 3. hely, Seres Hanna: 50 m gyors: 6. hely, váltók: 4×100 m mix: 4. hely (Szaszkó Szilárd, Seres Hanna, Paszternák Sára, Gruber Milán), 4×200 m fiú gyors: 2. hely (Szaszkó Szilárd, Paksi Zsombor, Kószó Martin, Gruber Milán), 4×100 m fiú gyors: 3. hely (Szaszkó Szilárd, Paksi Zsombor, Kószó Martin, Gruber Milán), 4×100 m fiú vegyes: 5. hely (Gruber Milán, Paksi Zsombor, Kószó Martin, Szaszkó Szilárd).Hód Úszó SE: Ugrai Panna: 100 m hát: 1. hely, 100 m mell: 4. hely, 200 m vegyes: 2. hely, 200 m hát: 1. hely, 50 m hát: 3. hely, 50 m mell: 8. hely, 100 m pillangó: 6. hely. NICS-HSÚVC: Szőke Zita: 50 m gyors: 2. hely, 50 m pillangó: 3. hely, 200 m vegyes: 5. hely, 100 m gyors: 1. hely, 50 m mell: 3. hely, 100 m pillangó: 3. hely, Dohányos Annamária: 100 m mell: 2. hely, 200 m mell: 5. hely, 50 m mell: 2. hely, Hajagos Adriel: 50 m gyors: 6. hely, 50 m pillangó: 5. hely, Márki Zalán: 200 m pillangó: 7. hely, Zubelic Anja: 100 m mell: 8. hely, váltók: 4×100 m mix vegyes: 2. hely (Márki Zalán, Dohányos Annamária, Hajagos Adriel, Szőke Zita), 4×100 m leány vegyes. 6.hely (Dohányos Annamária, Zubelic Anja, Kancsár Mirjam, Szőke Zita); Haász SZUE: Fábián Bettina: 1500 m gyors: 2. hely, 800 m gyors: 5. hely, 400 m gyors: 5. hely, 200 m gyors: 5. hely, 400 m vegyes: 4. hely, váltók: 4×200 m leány gyors: 3. hely (Fábián Bettina, Balla Rebeka, Pádár Nikolett, Bajusz Petra); Szentesi Városi Úszó Club: Csatlós Flóra: 50 m mell: 4. hely, 100 m mell: 7. hely.NICS-HSÚVC: Oláh Norbert: 100 m mell: 1. hely, 50 m gyors: 8. hely, 200 m mell: 2. hely, 100 m pillangó: 8. hely, váltók: 4×100 m fiú gyors: 6. hely (Gönczöl Andor, Mag Gergő, Tóth Ákos, Oláh Norbert), 4×100 m fiú vegyes: 6. hely (Gönczöl Andor, Mag Gergő, Tóth Ákos, Oláh Norbert); Haász SZUE: Pádár Nikolett: 800 m gyors: 1. hely: 400 m vegyes: 1. hely, 200 m vegyes: 2. hely, 400 m gyors: 2. hely, 200 m gyors: 2. hely, 100 m gyors: 3. hely, 100 m mell: 4. hely, Karai Csongor: 400 m vegyes: 7. hely, 200 m hát: 5. hely.Haász SZUE: Fábián Lázár: 50 m pillangó: 5. hely, 100 m gyors: 4. hely, 50 m hát: 3. hely, 50 m gyors: 1. hely, 100 m hát: 6. hely, Pádár Flóra: 100 m mell: 6. hely, 200 m mell: 4. hely, váltók: 4×50 m mix vegyes: 5. hely (Fábián Lázár, Kószó Vivien, Pádár Flóra, Farkas András Levente), 4×50 m leány gyors: 6. hely (Domonkos Kitti, Pádár Flóra, Fazekas Zsófia, Kószó Vivien), 4×50 m mix gyors: 6. hely (Farkas András Levente, Domonkos Kitti, Pádár Flóra, Fábián Lázár), 4×50 m leány vegyes: 5. hely (Kószó Vivien, Pádár Flóra, Fazekas Zsófia, Domonkos Kitti); Szentesi Városi Úszó Club: Horváth Noel: 100 m mell: 5. hely.